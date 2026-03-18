¡Se moderniza! Checo Pérez presentó su nueva página oficial; afición le reclama falta de stock

Sergio 'Checo' Pérez regresó a la Fórmula 1 este año y lo hizo con estilo. A pesar de que los resultados en pista no han sido los mejores, último lugar tanto en el Gran Premio de Australia como en el de China, el piloto mexicano mantiene la calma en la que sabe que será una temporada de desarrollo y crecimiento con Cadillac.

Por otra parte, fuera de la pista, Pérez Mendoza no ha desaprovechado la "fiebre" que se desató con su regreso a la máxima categoría del automovilismo y nuevamente se ha hecho presente en comerciales, anuncios y más actividades que "explotan su imagen". En ese contexto, el tapatío dio a conocer este miércoles su nuevo sitio de internet, mismo que causó sensación entre sus seguidores.

Con elementos que hacen referencia a la F1, como un indicador del "uso de neumáticos" que hace referencia a cuánto se ha recorrido en la página, el sitio muestra un diseño principalmente negro con blanco y plateado, con detalles en verde fosforecente, como el caso del mexicano. De hecho, una de las secciones del sitio explora los detalles del casco, mientras que en otras hace un recorrido de la trayectoria del piloto.

La página también presenta a todos los socios comerciales de Checo, como KitKat, Telcel y Nescafé, además de que hace el enlace a las redes sociales del tapatío. Por último, tiene un sección que enlaza a la Fundación Checo Pérez y una para la tienda de los productos oficiales del piloto, misma que fue de las que más reacciones provocó en redes sociales.

La página de Checo Pérez hace un recorrido por la trayectoria del mexicano | CAPTURA DE PANTALLA

Afición se queja por falta de stock

Si bien la respuesta generalizada en redes sociales fue de gusto y alegría, algunos comentarios señalaron que en la sección de la tienda no están disponibles todos los productos. "Coméntale al dealer Tommy Hilfiger que ya nos surta mercancía por favor"; "Necesitamos restock, rey! Porfi!"; "No mms Checo, ya está todo agotado", fueron algunos de los comentarios que recibió el mexicano.

La playera polo oficial de Cadillac, con precio de dos mil 499 pesos, y la playera normal, con costo de mil 899 pesos, así como la gorra, de mil 499 pesos, están agotadas. Mientras que la sudadera y playeras de la marca de Sergio Pérez -no de la escudería estadounidense- todavía siguen disponibles, la primera con un costo de tres mil 299 pesos y las segundas entre 699 y 799 pesos.

El sitio presenta que los principales productos del piloto mexicano están agotados | CAPTURA DE PANTALLA

¿Cuándo correrá de nuevo Checo Pérez en la Temporada 2026?

La siguiente parada del calendario en la Temporada 2026 es el Gran Premio de Japón. La carrera en Suzuka está programada para comenzar con las Prácticas Libres el jueves 26 de marzo a las 20:30 horas (tiempo del centro de México). La clasificación está prevista para el sábado 28 a las 00:00 horas y la carrera para ese mismo día a las 23:00 horas.

Será, por ahora, la última carrera que a la afición mexicana le toque en horario de madrugada, además que será la última antes de la pausa forzada de un mes, por la suspensión de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita en abril. El siguiente Gran Premio, el de Miami, está programado hasta el domingo 3 de mayo.