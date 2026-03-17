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Fórmula 1

Gran Premio de Japón: así le ha ido a Checo Pérez en Suzuka

Checo Pérez celebra el podio en el Gran Premio de Japón 2022 | RED BULL
Checo Pérez celebra el podio en el Gran Premio de Japón 2022 | RED BULL
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 10:21 - 17 marzo 2026
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El mexicano tiene un historial regular en territorio nipón, con un par de podios y varias carreras sumando puntos en este escenario

Sergio 'Checo' Pérez regresó a la Fórmula 1 este año y aunque por ahora celebra que ha finalizado sus dos primeras carreras con Cadillac, poco a poco los puntos empiezan a volverse prioridad para el mexicano. Al igual que en Australia, el mexicano aguantó los abandonos a su alrededor y llegó hasta el final en el Gran Premio de China, en el cual terminó P15.

Ahora, la escudería estadounidense tendrá un poco más de tiempo para trabajar en los detalles que siguen perjudicando al MAC26. Será hasta el último fin de semana de marzo que se celebre el Gran Premio de Japón y que Checo regrese al Circuito de Suzuka, un escenario en el cual ha logrado resultados favorables.

Checo Pérez, en el Gran Premio de China | AP

Así le ha ido a Checo Pérez en el Gran Premio de Japón

En 12 participaciones en este escenario, Pérez Mendoza logró sumar en ocho de ellas, mientras que en otras dos no concluyó la carrera. En 2012, como piloto de Sauber, el mexicano largó desde el quinto puesto, pero después de 18 vueltas hizo un trompo y no pudo continuar en la competencia.

Su segundo abandono fue en 2023, ya con Red Bull, en una carrera en la cual, curiosamente, también largó desde la quinta posición. En esa ocasión, Checo chocó con Kevin Magnussen en la Vuelta 12 y se retiró por los daños. Debido a que dirección de carrera lo consideró responsable del accidente con el entonces piloto de Haas, el mexicano regresó a la pista en la Vuelta 40 solo para cumplir con una sanción de cinco segundos.

Checo Pérez y Verstappen en otro 1-2 con Red Bull en el Gran Premio de Japón 2024 | RED BULL
Checo Pérez y Verstappen en otro 1-2 con Red Bull en el Gran Premio de Japón 2024 | RED BULL

Dicho retiro le quitó a Checo la oportunidad de sumar "racha perfecta" en Japón con los de Milton Keynes, ya que en 2022 y 2024 subió al podio en el segundo lugar, detrás de Max Verstappen. En la primera, el mexicano largó cuarto pero superó a Charles Leclerc luego de una sanción de cinco segundos al monegasco; a pesar de que se corrieron solo 28 vueltas por el clima, la FIA otorgó la totalidad de los puntos y Verstappen logró su segundo campeonato.

En cuanto a la carrera de 2024, última que disputó Checo con Red Bull, el mexicano largó segundo y mantuvo la posición por toda la carrera, en la cual superó a Carlos Sainz. Fue el penúltimo podio del tapatío en la Fórmula 1, antes del Gran Premio de China y su declive que provocó su salida anticipada de Red Bull.

TEMPORADA

ESCUDERÍA

POSICIÓN DE LARGADA

POSICIÓN FINAL

2011

Sauber

17

8

2012

Sauber

5

Abandono por trompo

2013

McLaren

11

15

2014

Force India

11

10

2015

Force India

9

12

2016

Force India

5

7

2017

Force India

7

7

2018

Force India

9

7

2019

Racing Point

17

8

2022

Red Bull

4

2

2023

Red Bull

5

Abandono por daños por colisión

2024

Red Bull

2

2

Christian Horner felicita a Checo Pérez tras su podio en el Gran Premio de Japón 2024 | RED BULL
Christian Horner felicita a Checo Pérez tras su podio en el Gran Premio de Japón 2024 | RED BULL

¿Cuándo es el Gran Premio de Japón 2026?

La carrera en Suzuka está programada para comenzar con las Prácticas Libres el jueves 26 de marzo a las 20:30 horas (tiempo del centro de México). La clasificación está prevista para el sábado 28 a las 00:00 horas y la carrera para ese mismo día a las 23:00 horas.

Será, por ahora, la última carrera que a la afición mexicana le toque en horario de madrugada, además que será la última antes de la pausa forzada de un mes, por la suspensión de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita en abril. El siguiente Gran Premio, el de Miami, está programado hasta el domingo 3 de mayo.

Checo Pérez celebra con Max Verstappen en el podio en el Gran Premio de Japón en 2024 | RED BULL
Checo Pérez celebra con Max Verstappen en el podio en el Gran Premio de Japón en 2024 | RED BULL
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