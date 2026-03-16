¡Se olvida de Antonelli! Toto Wolf le dio un 'aventón' a Valtteri Bottas

Luego de la victoria de Kimi Antonelli, en el Circuito Internacional de Shanghái, dentro del Gran Premio de China. El coequipero de Checo Pérez, Valtteri Bottas, dejó un mensaje en redes sociales que provocó la reacción inaudita de más de uno de los seguidores de F1.

El finlandés posteo una imagen junto a Hamilton, Russell y compañía, en ella no apareció Antonelli, para agradecer a Toto Wolff, jefe del equipo de Mercedes, el viaje para volver a casa: “Gracias por el ascensor a casa”, recalcó tras el vuelo privado en avión.

Primera victoria del año

El país italiano volvió a tener un piloto ganador en la F1. Giancarlo Fisichella era el último corredor del país de la bota en subirse a lo más alto, y digo era porque Kimi Antonelli logró una histórica victoria en el Circuito Internacional de Shanghái.

Antonelli en el podio del Gran Premio de China en su triunfo | AP

Mercedes volvió a demostrar que es la escudería a vencer en esta Temporada 2026 de la Fórmula 1, con un 1-2 dominante. Lo más emocionante de la carrera fue la largada, que tuvo de todo incluido un Checo Pérez que poco pudo hacer ante un auto que simplemente no carbura en la pista.

Ferrari demostró que su auto puede competir; además del primer choque en la campaña entre Sergio 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas. Pese a la intensidad en un principio del Cavallino Rampante, las Flechas plateadas aprovecharon la pelea entre Hamilton y Leclerc, para una victoria sencilla de Antonelli.

Checo Pérez y Valtteri Bottas en el GP de Australia | AP

¿Kimi Räikkönen?

El momento histórico para Kimi Antonelli de Mercedes, que en la clasificación se quedó con la pole position y superó el récord de Sebastian Vettel como el más joven en lograr la P1 en una qualy, tuvo una curiosa anécdota sobre el podio.

Y es que, Al subir al podio, el veterano presentador Bob Constanduros tuvo un lapsus momentáneo y le dio la bienvenida al campeón del mundo de 2007, Kimi Räikkönen: "Desde Italia, Kimi Räikkönen", dijo el presentador, lo que provocó la sorpresa de Antonelli y Russell, que lo tomaron con humor.

George Russell, Kimi Antonelli y Lewis Hamilton en el podio del Gran Premio de China | AP