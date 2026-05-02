¿Al Liverpool? Santiago Giménez recibe elogios de Arne Slot, DT de los Reds

El futuro de Santiago Giménez continúa siendo un tema recurrente en el mercado europeo. A pesar de una temporada marcada por la irregularidad debido a las lesiones, el nombre del delantero mexicano ha vuelto a ganar tracción en la Premier League, especialmente tras las recientes declaraciones de un viejo conocido, Arne Slot.

Santiago Giménez Milan | MEXSPORT

El actual director técnico del Liverpool, quien compartió gloria con el "Bebote" en el Feyenoord, protagonizó un momento curioso durante una entrevista para TNT Sports al ser cuestionado sobre el talento del atacante azteca.

ELOGIOS PARA SANTI

Al ser consultado sobre quién ha sido el mejor futbolista que ha pasado por sus manos, Slot lanzó inicialmente una frase que encendió las alarmas en Merseyside y México por igual:

"Santiago Giménez es el mejor jugador que he entrenado nunca".

Santiago Giménez | X: @Feyenoord

ARNE SLOT RECTIFICÓ

Sin embargo, el estratega neerlandés matizó sus palabras casi de inmediato. Al percatarse de que la entrevista era para un medio mexicano, Slot prefirió mantener la cautela para no generar comparaciones injustas con las figuras que actualmente lidera en Anfield.

"No, no, no es cierto. No lo diría así", rectificó entre risas. "Por supuesto, Santiago es un gran jugador. Me ayudó a encontrar el camino cuando yo estaba ahí (Feyenoord) para ganar la liga, pero no sería justo para algunos jugadores con los que he estado trabajando en los últimos años".

Para cerrar el tema con un toque de humor y reconocimiento, el técnico de los Reds dejó clara su postura sobre la jerarquía de Giménez, aunque con un dato que resulta evidente dado su historial en los banquillos:

"El mejor jugador mexicano con el que he trabajado definitivamente es Santiago Giménez".

Arne Slot | AP