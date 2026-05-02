Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Al Liverpool? Santiago Giménez recibe elogios de Arne Slot, DT de los Reds

Santiago Giménez | X: @acmilan
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 07:48 - 02 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El estratega neerlandés recuerda con cariño a 'El Bebote' cuando coincidieron en Feyenoord

El futuro de Santiago Giménez continúa siendo un tema recurrente en el mercado europeo. A pesar de una temporada marcada por la irregularidad debido a las lesiones, el nombre del delantero mexicano ha vuelto a ganar tracción en la Premier League, especialmente tras las recientes declaraciones de un viejo conocido, Arne Slot.

Santiago Giménez Milan | MEXSPORT

El actual director técnico del Liverpool, quien compartió gloria con el "Bebote" en el Feyenoord, protagonizó un momento curioso durante una entrevista para TNT Sports al ser cuestionado sobre el talento del atacante azteca.

ELOGIOS PARA SANTI

Al ser consultado sobre quién ha sido el mejor futbolista que ha pasado por sus manos, Slot lanzó inicialmente una frase que encendió las alarmas en Merseyside y México por igual:

"Santiago Giménez es el mejor jugador que he entrenado nunca".
Santiago Giménez | X: @Feyenoord

ARNE SLOT RECTIFICÓ

Sin embargo, el estratega neerlandés matizó sus palabras casi de inmediato. Al percatarse de que la entrevista era para un medio mexicano, Slot prefirió mantener la cautela para no generar comparaciones injustas con las figuras que actualmente lidera en Anfield.

"No, no, no es cierto. No lo diría así", rectificó entre risas. "Por supuesto, Santiago es un gran jugador. Me ayudó a encontrar el camino cuando yo estaba ahí (Feyenoord) para ganar la liga, pero no sería justo para algunos jugadores con los que he estado trabajando en los últimos años".

Para cerrar el tema con un toque de humor y reconocimiento, el técnico de los Reds dejó clara su postura sobre la jerarquía de Giménez, aunque con un dato que resulta evidente dado su historial en los banquillos:

"El mejor jugador mexicano con el que he trabajado definitivamente es Santiago Giménez".
Arne Slot | AP

Si bien es cierto que Santi es el único futbolista de esta nacionalidad que Slot ha dirigido en su carrera profesional, el respeto mutuo y los éxitos cosechados en la Eredivisie mantienen al canterano de Cruz Azul en el radar del entrenador neerlandés.

Lo Último
13:43 Obed Vargas se lleva los elogios del Atlético Madrid tras gran exhibición ante Valencia
13:30 Spirit Airlines anuncia su cierre tras 34 años de operaciones ¿Cuáles fueron los motivos?
13:15 Álbum del Mundial GRATIS: cómo y dónde conseguirlo
13:06 Marcel Ruiz recibe duro golpe a su carrera; las peores noticias llegan para el mexicano
12:56 ¡Chivahermanos hacen fiesta! Chivas recibe tremend recibimiento previo al duelo ante Tigres
12:44 ¿Quién se queda en lugar de Rubén Rocha Moya? Congreso designa a gobernadora interina en Sinaloa
12:34 ¡Se acabaron los ascensos consecutivos! El Wrexham se queda dramáticamente sin play-off para la Premier League
12:26 Norris domina y gana el Sprint en el GP de Miami; Checo Pérez en los últimos lugares
12:13 VIDEO: Abuchean, insultan y corren a Fernández Noroña de restaurante; así fue el momento
12:00 Marioni ve en Efraín Juárez al DT que puede romper sequía de títulos de Pumas