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Futbol

Mohamed Salah se despide del Derbi de Merseyside haciendo historia en el Hill Dickinson Stadium

Mohamed Salah | AP
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 10:41 - 19 abril 2026
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El último baile de Salah ante Everton terminó siendo histórico y dejó una mancha permanente en la casa del acérrimo rival

El "Rey Egipcio" ha vuelto a dejar una huella imborrable en la Premier League. En lo que representó su última aparición en el legendario Derbi de Merseyside, Mohamed Salah no solo lideró el ataque del Liverpool, sino que grabó su nombre en los cimientos del nuevo hogar del Everton y alcanzó la cima de los goleadores históricos de esta rivalidad.

Mohamed Salah, Liverpool vs Everton | AP

UN ESTRENO AMARGO PARA LOS 'TOFFEES'

El Hill Dickinson Stadium, la nueva y moderna casa del Everton, vivió su primer derbi con la esperanza de iniciar una nueva era de dominio local. Sin embargo, Salah se encargó de arruinar la fiesta al minuto 29'. Con un remate certero, el atacante anotó el 1-0 parcial, convirtiéndose oficialmente en el primer jugador en marcar un gol en un derbi de Merseyside en este estadio.

Para la afición de los 'Toffees', el dato resulta doloroso: el primer grito de gol en su nuevo recinto por esta rivalidad pertenecerá perpetuamente a la máxima figura del acérrimo rival.

IGUALA RÉCORD DE GERRARD

Más allá de la importancia del inmueble, Salah aprovechó su despedida para saldar una cuenta pendiente con la estadística individual. Con su anotación de hoy, el egipcio alcanzó la cifra de 9 goles en los enfrentamientos contra el Everton.

Este número le permite igualar a Steven Gerrard como el máximo goleador histórico del Liverpool en el Derbi de Merseyside. Salah se marcha de la ciudad de los Beatles compartiendo el trono con el eterno capitán, consolidando un legado que parecía inalcanzable antes de su llegada a Anfield.

Mohamed Salah | AP

FIN DE UNA ERA

Este encuentro marcó un punto de inflexión emocional para la grada visitante. Tras confirmarse que Salah dejará la disciplina de los 'Reds' al finalizar la presente temporada, cada minuto en el campo se sintió como un tributo a su trayectoria.

El egipcio se despide de esta rivalidad con la satisfacción del deber cumplido, dejando una "mancha" histórica en el nuevo estadio del rival y su nombre en lo más alto de la tabla de goleadores. El Derbi de Merseyside pierde a uno de sus protagonistas más determinantes, pero la historia escrita hoy en el Hill Dickinson Stadium será recordada por generaciones.

Mohamed Salah | AP
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