Hugo Ekitike se pierde la Copa del Mundo por lesión en el tendón de Aquiles

La temporada 2026 dio un giro inesperado para Hugo Ekitike, quien quedó fuera de la Copa del Mundo tras confirmarse una grave lesión en el tendón de Aquiles. El delantero del Liverpool estará alejado de las canchas entre ocho y nueve meses, lo que compromete su participación con la Selección de Francia.

Willian Pacho peleando un balón con Hugo Ekitike l AP

El incidente ocurrió durante el partido de Vuelta de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League, donde el conjunto inglés enfrentó al Paris Saint-Germain. En una jugada sin contacto aparente, el atacante cayó al césped y mostró señales inmediatas de dolor.

Tras recibir atención médica, Ekitike intentó reincorporarse, pero no logró mantenerse en pie, lo que encendió las alarmas en el cuerpo técnico. El futbolista tuvo que abandonar el terreno de juego sin poder caminar por su propio pie, una imagen que anticipaba un diagnóstico complicado.

Menos de 24 horas después, los estudios confirmaron la ruptura del tendón de Aquiles en la pierna derecha. Este tipo de lesión requiere un proceso de recuperación prolongado, que en este caso se estima cercano a los nueve meses, dejando fuera al jugador durante el resto del año calendario.

Hugo Ekitike de Liverpool se disculpa por festejo | AP

¿Por qué la lesión lo deja fuera del Mundial?

Los tiempos de recuperación colocan el regreso de Ekitike hasta inicios de 2027, lo que hace inviable su presencia en la próxima Copa del Mundo. Aun en un escenario optimista, el delantero no alcanzaría a recuperar ritmo competitivo ni condiciones físicas para integrarse al torneo internacional.

La baja representa un golpe tanto para el combinado francés como para el propio jugador, quien atravesaba su primera temporada con el Liverpool tras su llegada procedente del Eintracht Frankfurt. Su adaptación al futbol inglés había sido uno de los procesos a seguir en el año.

Escudo de la Selección de Francia | MEXSPORT

Impacto en Liverpool y su inversión

El club inglés había apostado fuerte por el atacante al pagar cerca de 95 millones de euros, convirtiéndolo en una de las transferencias más altas en su historia reciente. La lesión interrumpe su continuidad en un momento clave de la temporada europea.

Ahora, el Liverpool deberá reorganizar su esquema ofensivo de cara a la recta final de competencias, mientras que Francia pierde una opción en ataque para el Mundial. La recuperación de Ekitike quedará como uno de los procesos a seguir rumbo a 2027.