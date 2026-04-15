Presidente del Napoli lanzó múltiples propuestas para revolucionar completamente el futbol

El presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha lanzado una serie de propuestas radicales para transformar las reglas del futbol, con el objetivo de evitar que el deporte pierda el interés de las nuevas generaciones.

En una entrevista concedida a The Athletic, el directivo italiano expresó su preocupación por la duración de los partidos, argumentando que son "demasiado largos" y poco atractivos para el público infantil que los sigue por televisión.

De Laurentiis señaló que, si bien los aficionados más jóvenes disfrutan del "ambiente y la participación" en los estadios, la experiencia televisiva es diferente. "No tienen paciencia para ver un partido muy lento por televisión", advirtió.

Aurelio De Laurentiis propuso varios cambios para los partidos de futbol | AFP

¿Qué cambios propone De Laurentiis?

Para modernizar el juego, el propietario del Napoli sugiere reducir la duración de los partidos a dos tiempos de 25 minutos cada uno, con el cronómetro deteniéndose en cada interrupción, un formato similar al que se utiliza en la NBA.

Otra de sus ideas más llamativas es la eliminación de las tarjetas. En su lugar, propone sanciones temporales: una expulsión de cinco minutos por una falta equivalente a una tarjeta amarilla y de veinte minutos para las que ameritarían una roja.

Emirhan Ilkhan recibe la tarjeta roja en el partido entre Genoa y Torino en la Serie A | AP

El directivo también criticó la escasez de goles, un factor que, según él, resta espectacularidad al deporte. "Hay muy pocos goles. Debes marcar más goles. Y para marcar más goles, debes cambiar las reglas", afirmó. De Laurentiis se mostró especialmente crítico con el fuera de juego, sugiriendo que "debe cambiarse, y mucho", y lamentó que se anulen goles "por unos pocos milímetros".

De Laurentiis, quien también es un reconocido productor de cine, insistió en que las generaciones jóvenes son un "tesoro" para el negocio del futbol. "Si no los complacemos, moriremos. No tendrán la misma participación que en los últimos 100 años", concluyó de manera contundente.