Santiago Giménez suma minutos con el Milan en la caída ante el Napoli

En un encuentro de pocas ocasiones y un solitario gol, Napoli se impuso 1-0 al Milan de Santiago Giménez en un duelo que se resolvió en el último tramo del partido. Matteo Politano fue el héroe de la jornada al anotar el único tanto del encuentro apenas unos minutos después de haber ingresado al campo.

Napoli vs Milan | AP

GIMÉNEZ VUELVE A TENER MINUTOS

Para la buena fortuna del Tri, Santiago Giménez volvió a tener actividad viniendo desde la banca por segundo partido consecutivo. El delantero nacional parece retomar el ritmo de competencia tras haber superado una lesión que lo mantuvo fuera de las canchas durante cinco meses.

Giménez ingresó al terreno de juego en el minuto 61 en sustitución de Niclas Füllkrug. Aunque el desarrollo del partido limitó su participación ofensiva, el "Bebote" registró un 75% de efectividad en sus pases y generó un disparo que fue desviado por la defensa rival, mostrando destellos de su movilidad en el área pese a la poca actividad general del equipo en ese lapso.

Santiago Giménez | AFP

EL GOL DE LA VICTORIA

El partido parecía destinado al empate sin goles hasta que, en el minuto 79, el técnico del Napoli decidió mover sus piezas. La entrada de Matteo Politano por Leonardo Spinazzola cambió el guion del juego. Solo tres minutos después de su ingreso, al 82', Politano mandó el balón al fondo de las redes, desatando la euforia en la grada y poniendo el 1-0 definitivo.

Tras el gol, el propio Politano recibió una tarjeta amarilla por su celebración, reflejo de la intensidad con la que se vivió el tramo final en el que el Milan buscó desesperadamente la igualada.

A pesar de encontrarse en desventaja, el conjunto rossonero no bajó los brazos. Paulo Fonseca refrescó el ataque con la entrada de Rafael Leão y Ruben Loftus-Cheek en el minuto 83. Leão tuvo una oportunidad clara en el 90', pero su disparo a puerta fue contenido por la defensa local.

Napoli vs Milan | AP

En el tiempo de compensación (94'), el Milan dispuso de dos tiros de esquina consecutivos que mantuvieron la tensión en el área del Napoli, pero la zaga liderada por Alessandro Buongiorno logró despejar el peligro para asegurar los tres puntos.