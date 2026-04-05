¿Messi o Maradona? Santiago Giménez elige al mejor de la historia

Santiago Giménez continúa recuperando sensaciones tras superar una compleja lesión que lo mantuvo alejado de las canchas durante cinco meses. En la antesala del esperado enfrentamiento entre el Milan y el Napoli, el delantero mexicano compartió sus impresiones sobre la actualidad de su equipo y la relevancia histórica de su próximo rival. Más allá de la competencia directa en la tabla, el "Bebote" no ocultó su admiración por el entorno que rodea al conjunto napolitano y la figura que transformó la historia de dicha institución.

Santiago Giménez | X: @acmilan

MARADONA, EL MÁS GRANDE PARA SANTI GIMÉNEZ

El atacante del Milan reconoció que el escenario que enfrentarán tiene un misticismo especial debido al legado de Diego Armando Maradona. Para Giménez, la figura del "Pelusa" se mantiene en un pedestal único, colocándolo incluso por encima de otros referentes contemporáneos como el propio Lionel Messi. El mexicano destacó que la presencia histórica del astro argentino añade un componente de motivación extra para cualquier profesional que tiene la oportunidad de jugar en un entorno tan estrechamente ligado a su memoria.

"A veces hago bromas con el cuerpo técnico, bromeando, hemos hecho una gran temporada, y estos partidos que quedan son como Finales para nosotros. Napoli es un gran equipo, una gran afición, pero sabes también que ahí estuvo el más grande de todos los tiempos, Diego Armando Maradona, y todo lo que eso involucra en Napoli es importante y eso genera pasión para el futbolista que pisa la cancha", señaló en entrevista para el Milan.

Diego Armando Maradona en Italia 90 | MEXSPORT

UN SANTIAGO GIMÉNEZ "RENOVADO"

Por otro lado, el proceso de rehabilitación ha sido una etapa de crecimiento personal y profesional para el jugador. Tras decidir someterse a una intervención quirúrgica, el apoyo de su entorno cercano fue fundamental para afrontar los meses de inactividad. El delantero valoró el esfuerzo del personal de salud del club italiano, quienes trabajaron exhaustivamente para asegurar que su retorno se diera en las mejores condiciones físicas posibles de cara a la recta final del año futbolístico.

Al hablar sobre su estado actual, Giménez se mostró renovado y con objetivos claros para el futuro inmediato.

"No es el mismo Santi, es uno con más hambre y mejor, le agradezco al cuerpo técnico, al cuerpo médico que estuvo conmigo, quiero regresar el amor que me han dado en el campo que es lo más importante. Cuando decidí operarme, mi familia vino de México y eso me ayudó mucho", confesó el atacante, quien busca retomar su mejor versión competitiva.

Tras haber disputado ya 13 minutos en el encuentro contra el Torino, el mexicano suma sus primeros pasos en esta nueva etapa tras cinco meses de ausencia. Aunque la competencia interna por la titularidad en el Milan es elevada, el panorama parece alentador en cuanto a su progresión física.

Santiago Giménez. Milan | MEXSPORT