Inter de Milán vs Roma: ¿Dónde y a qué hora ver la Jornada 31 de la Serie A?

El Inter recibirá a la Roma en un emocionante encuentro correspondiente a la Serie A, programado para el domingo 5 de abril de 2026 a las 12:45 horas. El partido se disputará en el estadio Giuseppe Meazza, uno de los recintos más emblemáticos del fútbol italiano. El árbitro designado para dirigir este importante duelo será Simone Sozza, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en un enfrentamiento que promete grandes emociones.

El Inter lidera la tabla de la Serie A con 69 puntos tras 30 jornadas disputadas, mostrando un rendimiento ofensivo destacado con 66 goles anotados y una sólida defensa que solo ha concedido 24 tantos. Por su parte, la Roma ocupa la sexta posición con 54 puntos en el mismo número de partidos, habiendo marcado 40 goles y recibido 23. La diferencia de 15 puntos entre ambos equipos refleja la superioridad del conjunto local en la presente temporada, aunque los romanos siguen en la lucha por asegurar una plaza europea. Una victoria del Inter consolidaría su liderato, mientras que un triunfo visitante acercaría a la Roma a los puestos de Champions League.

Hakan Çalhanoğlu en la victoria del Inter de Milán | AP

El Inter llega a este encuentro tras una serie de resultados irregulares en sus últimos cinco partidos. Los nerazzurri empataron 1:1 contra la Fiorentina el 22 de marzo, repitiendo el mismo resultado ante el Atalanta el 14 de marzo. Previamente sufrieron una derrota por 1:0 frente al AC Milan en el derbi de la ciudad el 8 de marzo. En Copa Italia igualaron sin goles contra el Como el 3 de marzo, y su última victoria llegó ante el Genoa por 2:0 el 28 de febrero. Por su parte, la Roma viene de vencer 1:0 al Lecce el 22 de marzo, pero antes cayó 3:4 ante el Bologna en Liga Europa el 19 de marzo. Los giallorossi también perdieron 2:1 contra el Como el 15 de marzo, empataron 1:1 con el Bologna en el partido de ida de Europa League el 12 de marzo, y fueron derrotados 2:1 por el Genoa el 8 de marzo. Actualmente, el Inter ocupa el primer puesto mientras que la Roma es sexta, lo que añade importancia a este enfrentamiento.

En los últimos cinco enfrentamientos directos entre ambos equipos, el Inter ha dominado claramente con cuatro victorias frente a una sola de la Roma. En su encuentro más reciente, disputado el 18 de octubre de 2025, el Inter se impuso por 0:1 en el Estadio Olímpico. Curiosamente, la Roma logró vencer por el mismo resultado en su última visita al Giuseppe Meazza el 27 de abril de 2025. Anteriormente, el 20 de octubre de 2024, los nerazzurri también ganaron 0:1 en Roma. El 10 de febrero de 2024, el Inter consiguió una contundente victoria por 2:4 en el Olímpico, mientras que el 29 de octubre de 2023, los interistas se impusieron por 1:0 en casa. Este historial muestra una tendencia de partidos ajustados con pocos goles, donde el Inter ha mostrado mayor efectividad.

Nicolò Barella se ha consolidado como el motor del mediocampo del Inter esta temporada. El internacional italiano destaca por su capacidad para recuperar balones y distribuir el juego, siendo fundamental en la transición ofensiva del equipo de Chivu. Su visión de juego y llegada al área rival lo convierten en una amenaza constante, habiendo mostrado gran regularidad en los enfrentamientos contra la Roma. Por parte del conjunto visitante, Bryan Cristante representa el equilibrio en el centro del campo. El experimentado mediocampista italiano aporta solidez defensiva y salida de balón, siendo clave en la estructura táctica de Gasperini. Su capacidad para el juego aéreo y los disparos desde media distancia lo convierten en un jugador a vigilar por la defensa interista. Ambos futbolistas serán determinantes en la batalla por el control del mediocampo que podría definir el resultado final.

San Siro | AP

¿DÓNDE VER INTER DE MILÁN VS ROMA?