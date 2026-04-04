¿Su nuevo prime? Santiago Giménez lanza ilusionante mensaje tras superar lesión: ‘Voy a dar lo que esperan de mí’

Santiago Giménez está de vuelta con el AC Milan en las canchas y ahora apunta a dar su mejor versión; el atacante mexicano resaltó en una reciente entrevista que se encuentra recuperado físicamente y busca encontrar su máximo nivel.

‘El Bebote’ aseguró que las lesiones lo fueron mermando para destacar; la molestia en el tobillo fue su mayor obstáculo que lo llevó a competir con el dolor, antes de la operación reciente que lo marginó de la canchas en los últimos meses.

Santiago Giménez | X: @acmilan

¿Qué dijo Santiago Giménez?

“Me siento una persona nueva, una persona renovada y tengo esa espinita de darle a la gente lo que espera de mí; empecé muy bien con Milán haciendo goles y después por ciertas circunstancias se fue apagando. También el dolor del tobillo, jugar con dolor, eso me fue afectando”, mencionó en una charla con su equipo.

Giménez se sinceró sobre cómo fue la temporada pasada para los Rossoneros: “La temporada pasada fue una temporada mala para ser realistas. Después llegó Allegri y llegaron nuevos jugadores. Esta nueva temporada creo que lo hemos hecho bastante bien, pero llegó la operación del tobillo, entonces tengo esa espinita de darle a la gente lo que espera de mí.”

Santi Giménez entrando de cambio ante Torino l X:acmilan

Asimismo agradeció el apoyo recibido durante su recuperación: “La verdad le agradezco a todo el cuerpo técnico y a todo el cuerpo médico que estuvo siempre presente conmigo en este momento duro para mí, porque fue un momento difícil. Quiero regresarles todo el amor que ellos me han dado en el campo”.

Santi Giménez está de vuelta

Luego de casi cinco meses fuera, el delantero de 24 años volvió a ser parte de una convocatoria del AC Milan, misma que significó el comienzo de la carrera contrarreloj del mexicano para colarse en la lista de 26 futbolistas de Javier Aguirre para la Copa del Mundo.

Santi Giménez está de vuelta en los entrenamientos | X: @MilanPosts

Santiago Giménez regresó a las canchas, después de una larga espera el mexicano pudo tener actividad con el Milan, entrando de cambio al minuto 78 en sustitución de Christian Pulisic, ante Torino dentro de la Jornada 30 de la Serie A para sumar sus primeros minutos en este 2026.