AC Milan presume a Santiago Giménez tras su ausencia en la convocatoria del Tri

Mientras la Selección Mexicana afina los últimos detalles para enfrentar a Portugal en la histórica reinauguración del Estadio Azteca, en Italia el ambiente es distinto. El AC Milan no ha dejado pasar la oportunidad de presumir en sus redes sociales a Santiago Giménez, quien se quedó en territorio europeo para continuar con su puesta a punto tras una larga inactividad.

Santiago Giménez en lamento con la Selección Mexicana durante un amistoso en 2025 | MEXSPORT

A través de sus redes sociales oficiales, el conjunto rossonero compartió imágenes del delantero mexicano entrenando en el Centro Sportivo Milanello. Bajo el cariñoso apodo de "Bebote", el club destaca la presencia de un jugador que busca recuperar su mejor versión física tras haber superado una lesión de tobillo que lo mantuvo alejado de las canchas por casi cinco meses.

RECUPERACIÓN EN ITALIA

La ausencia de Giménez en la lista de Javier Aguirre para esta Fecha FIFA no responde a un criterio meramente deportivo, sino a una estrategia de cuidado. Luego de reaparecer apenas el pasado 21 de marzo —disputando 13 minutos en la victoria ante el Torino—, tanto el cuerpo técnico del Tri como el del Milan coincidieron en que lo más benéfico era evitar el desgaste de los viajes transatlánticos.

SANTI GIMÉNEZ BUSCA LLEGAR A PUNTO AL MUNDIAL

Aunque el 'Vasco' no podrá trabajar con el delantero en esta ventana internacional, el lugar de Santiago Giménez en la lista final para el Mundial 2026 parece estar prácticamente asegurado, condicionado únicamente a su estado de salud.

Con el cierre de la temporada en la mira, estos entrenamientos en Milanello son clave para que Santi recupere el ritmo de competencia. Javier Aguirre tendrá que esperar hasta el final de la campaña para reencontrarse con el atacante, justo antes de definir la convocatoria definitiva para la máxima justa mundialista.