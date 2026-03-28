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Futbol

Estadio Azteca cuenta con nuevo salón de fiestas

REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 00:43 - 28 marzo 2026
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Las remodelaciones en el Coloso de Santa Úrsula dejaron nuevas amenidades en el mismo

La reinauguración del Estadio Azteca —ahora bajo el nombre de Estadio Banorte y próximamente Estadio Ciudad de México— no solo marcará el regreso de la Selección Mexicana ante Portugal, también exhibirá una nueva cara del histórico recinto rumbo al Mundial 2026.

Aunque a simple vista los cambios estructurales no han sido tan evidentes para todos los aficionados, poco a poco comienzan a revelarse las nuevas amenidades que transformarán la experiencia dentro del llamado Coloso de Santa Úrsula.

El duelo entre México y Portugal será el escenario ideal para mostrar estas innovaciones, en un evento que combina historia, modernización y una nueva oferta de entretenimiento dentro del estadio.

Estadio Banorte, casa de la Selección Mexicana | MEXSPORT

Nuevas experiencias en el Azteca: lujo, vistas y exclusividad

Una de las novedades que más ha llamado la atención es la incorporación de espacios exclusivos como un salón de fiestas dentro del estadio, pensado para eventos privados y experiencias premium.

Además, destaca la Terraza Sierra, un área con capacidad para mil 500 personas que ofrece vista directa hacia la cancha. Este espacio no solo estará disponible durante partidos, sino que también podrá ser rentado para eventos, ampliando el uso del inmueble más allá del futbol.

La terraza cuenta con una ubicación privilegiada: por un lado, ofrece vistas hacia los volcanes en dirección a Tlalpan, mientras que del otro conecta directamente con la tribuna, creando una experiencia única para los asistentes.

Continuarán las remodelaciones del Estadio Banorte pese a su reapertura| MEXSPORT

¿Cómo cambia el Estadio Azteca rumbo al Mundial 2026?

Estas nuevas áreas forman parte de la estrategia para modernizar el estadio de cara al Mundial 2026, donde México será uno de los países anfitriones. La intención es convertir al recinto en un espacio multifuncional que combine deporte, entretenimiento y hospitalidad de alto nivel.

Si bien los cambios exteriores o estructurales pueden parecer discretos, las mejoras internas apuntan a elevar la experiencia del aficionado, alineándose con los estándares internacionales que exige la FIFA.

Selección Mexicana en entrenamiento en el Estadio Azteca | IMAGO7
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