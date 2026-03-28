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Futbol

México regresa al Estadio Azteca, la casa de la que nunca debió salir

El Azteca está listo para su reapertura, este sábado ante Portugal
Emiliano Arias Pacheco 22:44 - 27 marzo 2026
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El conjunto de Javier Aguirre volverá a disputar un partido en el Coloso de Santa Úrsula tras más de dos años

Como un Dios prehispánico, un coloso surgió de entre los cimientos. Un gigante de concreto vio a reyes y deidades coronarse como los mejores del orbe; presenció duelos epopéyicos. El Estadio Azteca -ahora Banorte- volverá a recibir a miles de aficionados con el duelo entre México y Portugal, partido que marcará una nueva época en el balompié nacional.

La Selección Mexicana de Javier Aguirre volverá a jugar un partido en el Coloso de Santa Úrsula tras 858 días, es decir dos años, cuatro meses y siete días. Aquel encuentro del Tricolor fue muy diferente, no solo por el rival en turno, sino por los protagonistas y los matices de aquella noche de noviembre.

Guillermo Ochoa, arquero de la Selección Mexicana, en el Estadio Azteca | IMAGO7

El 21 de noviembre de 2023, el conjunto mexicano enfrentó a su similar de Honduras en la Vuelta de los Cuartos de Final de la Nations League de la Concacaf. El equipo de -en ese entonces- Jaime Lozano llegó con la urgencia de ganar el encuentro, para soñar con la Copa América del 2024.

Edson Álvarez fue el gran héroe de aquella velada lluviosa, en la que el pase al certamen continental y las Semifinales se definió en la tanda de penaltis. México lo consiguió, pero pocos imaginaron que después de ese partido la presencia del Tricolor en la capital del país desapareciera por completo por más de dos años.

Edson Álvarez y Julián Quiñones en el último partido de la Selección Mexicana en el 2023 | IMAGO7

¿Cuántos meses estuvo cerrado el Estadio Azteca?

Después de aquella última gran noche del Tricolor en el Estadio Azteca, el recinto todavía abrió sus puertas al público por unos meses. Los mayores beneficiados fueron los americanistas, quienes presenciaron un Bicampeonato del equipo azulcrema antes del cierre definitivo por las remodelaciones del Coloso de Santa Úrsula.

Tras la Gran Final del Clausura 2024, entre América y Cruz Azul, el Estadio Azteca cerró sus puertas indefinidamente en mayo, para comenzar con el proceso de remodelación. Después de 671 días, es decir, un año, dos meses y siete días, el balón volverá a rodar en ese césped sagrado.

Henry Martín, jugador del América, en el último partido en el Estadio Azteca en 2024 | IMAGO7

Lo que viene para el Estadio Azteca

Además de volver a tener el juego amistoso entre la Selección Mexicana, el Estadio Azteca volverá a sonreír por recibir a la Liga MX de vuelta. América volverá al Nido en el que ganó todo, para intentar recuperar esa gloria que comenzó hace más de 50 años.

Y si los juegos del balompié nacional no son suficientes, el recinto tendrá cinco partidos de la Copa del Mundo 2026. El primero será la inauguración del Mundial, entre México y Sudáfrica, para escribir una nueva página dorada en su ya tan grata historia. Por si fuera poco, el Coloso de Santa Úrsula tendrá dos juegos más de Fase de Grupos y, si todo sale bien, los encuentros del Tricolor de Dieciseisavos y Octavos de Final.

¿Dónde ver el México vs Portugal?

  • Fecha: Sábado 28 de marzo de 2026

  • Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

  • Lugar: Estadio Azteca, Ciudad de México, México

  • Transmisión: Canal 5, Canal 7, ViX, TUDN

Estadio Banorte, casa de la Selección Mexicana | MEXSPORT
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