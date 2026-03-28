¡Qué chulada! Así reaccionaron los jugadores de la Selección Mexicana al remodelado Estadio Banorte

La Selección Mexicana ya pisó el césped del renovado Estadio Banorte. Los pupilos de Javier Aguirre realizaron su entrenamiento en el Coloso de Santa Úrsula previo al juego ante Portugal en lo que representará la reinauguración del recinto rumbo a la Copa del Mundo 2026.

A través de redes sociales, la cuenta oficial del Tri, compartió un video en el que se muestra la entrada de los seleccionados previo al reconocimiento del terreno de juego y hubieron varios quienes le dieron su halago al nuevo recinto.

Germán Berterame sorprendido con el Estadio Banorte l CAPTURA

¿Cómo fueron las reacciones?

Germán Berterame es uno de los primeros que aparece en el video, después de subir las escaleras para entrar al terreno de juego pone la mirada en el interior y saca una frase “¡Papá, qué chulada!”. Por su parte, Jesús Angulo saca un silbido aprobando la nueva remodelación.

Posteriormente, aparecen jugadores como Israel Reyes, Álvaro Fidalgo y Armando ‘Hormiga’ González, este último incluso dando un giro para ver todo el recinto acompañado de una frase “¡Qué locura!” del exjugador de las Águilas del América.

Hormiga González en el Estadio Banorte l CAPTURA

Así quedó el Estadio Banorte

El Coloso de Santa Úrsula tendrá ahora una capacidad de 87 mil 500 espectadores, gracias sobre todo a que quitaron el antiguo lounge de la parte baja del inmueble, con cómodas butacas del color del patrocinador que le da el nuevo nombre y grises en la parte de arriba.

Mientras tanto, en el interior del inmueble también aparecen vestidores nuevos, con 26 lugares alineados en forma de ‘u’ para que se vean todos los futbolistas. Están ahora detrás de cada portería, pero con un pasillo que lleva a las escaleras al centro de la cancha, del lado de las bancas, en las que aficionados en zona de hospitality podrán ver a los futbolistas cuando caminen hacia el terreno de juego.

¡Es bellísimo! 🤩🏟️



'La Hormiga' González y Álvaro Fidalgo nos representan a todos admirando el interior del @EstadioBanorte tras la remodelación.



¡Ya falta nada para el grandía! 🇲🇽#SomosMéxico pic.twitter.com/21Y7J8ACA7 — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 28, 2026

Y la cancha es de lo mejor, con la tecnología híbrida que pide FIFA, quedó como alfombra, más estable y duradera gracias al cocido de pasto artificial que sirve de base para el natural que la mantendrá en excelentes condiciones.

Estadio Banorte está listo para albergar los partidos del Mundial | GINA SÁNCHEZ