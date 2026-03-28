Chaco Giménez destroza al Tala Rangel: "Arquerito"

Uno de los temas más polémicos de este proceso mundialista ha sido el de la portería, pues hay algunos aficionados que prefieren que Guillermo Ochoa sea el titular, algunos otros prefieren que sea el Tala Rangel y los que buscaban que fuera Luis Ángel Malagón han tenido que sufrir debido a su desafortunada lesión.

Este tema ha rebasado incluso el tema de los fanáticos, pues ha generado discusiones en algunos de los programas de debate más relevantes de la actualidad como ha sido el caso de Cuadro titular, programa insignia de Fox.

Luis Ángel Malagón y Guillermo Ochoa en la Copa Oro 2025 | MEXSPORT

"Está feliz por su 'arquerito'"

En una de las ediciones más recientes del programa Cuadro Titular, Christian 'Chaco' Giménez discutía con Fernando Cevallos acerca de quién será el portero titular en la Copa del Mundo con la Selección Mexicana, lo cual desató el comentario del ex de Cruz Azul, pues no entendía como Cevallos buscaba atacar tanto a Paco Memo.

"No entiendo por qué quiere darle, darle y darle. Ya le dijeron que va a atajar su arquerito

Ante el descontento de todos sus compañeros por la desacreditación del portero del Rebaño, Giménez tuvo que corregir sus palabras, pues cambió el discurso a "el portero de Chivas que lo está haciendo bien". También destacó que la molestia de los demás acerca de la presencia de Memo Ochoa por hacer publicidad no está bien fundamentada ya que "todas las selecciones hacen publicidad".

En cuanto a los argumentos de Fer Cevallos, el ex de Fox Sports México mencionó que la liga en la cual hoy en día compite Guillermo Ochoa no es parámetro para medir si está en buen nivel o no, por lo que lo llevan a esta convocatoria "solamente a grabar comerciales".

¿Quién será el guardián de la portería tricolor en la Copa Mundial de la FIFA?

La desafortunada lesión de Luis Ángel Malagón ha dejado un poco más claro el panorama de Javier Aguirre, o tal vez no. Parecía que el Tala Rangel se quedaría con ese puesto; sin embargo la ausencia obligada del portero del América ha dejado un lugar más, mismo que ha sido ocupado por Memo Ochoa.

'Tala' Rangel durante Clásico Tapatío | IMAGO7