Pedro Caixinha advierte a Portugal: "la altura será fundamental"

Pedro Caixinha, un profundo conocedor del futbol mexicano, ha señalado un elemento que podría ser decisivo en un hipotético duelo entre México y Portugal en el Estadio Azteca: la altitud de la Ciudad de México.

El estratega portugués, quien ha dirigido a equipos como Santos Laguna, Cruz Azul y actualmente a FC Juárez, considera que las condiciones geográficas del Coloso de Santa Úrsula podrían nivelar el campo de juego, a pesar de la diferencia de talento individual entre ambas selecciones.

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¿Qué dijo Pedro Caixinha?

En una entrevista con ESPN, Caixinha aclaró que el enfrentamiento sería entre dos equipos nacionales y no una comparación directa entre la Liga MX y la liga portuguesa. "Lo que va a estar en enfrentamiento no es la liga portuguesa contra la Liga MX, van a ser dos selecciones", puntualizó.

Al analizar la composición de ambos planteles, el técnico destacó la mayor presencia de jugadores portugueses en la élite del futbol europeo.

Bruno Fernandes con la Selección de Portugal en Qatar 2022, estrella de Portugal | MEXSPORT

"Analizando la lista del seleccionado mexicano, hay 11 jugadores fuera de México y solo tres están en las cinco mejores ligas del mundo; en Portugal hay 16 en esas ligas", detalló Caixinha.

No obstante, el entrenador Campeón con Santos Laguna insistió en que esta ventaja en el papel no garantiza un resultado favorable para los lusitanos, subrayando que el factor físico y la adaptación a la altura del Azteca jugarán un papel fundamental en el desarrollo del partido.