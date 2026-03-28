Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Pedro Caixinha advierte a Portugal: "la altura será fundamental"

Pedro Caixinha con Juárez | IMAGO7
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 18:04 - 27 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El entrenador de los Bravos de Juárez declaró a ESPN sus impresiones de cara al encuentro amistoso entre México y los lusitanos

Pedro Caixinha, un profundo conocedor del futbol mexicano, ha señalado un elemento que podría ser decisivo en un hipotético duelo entre México y Portugal en el Estadio Azteca: la altitud de la Ciudad de México.

El estratega portugués, quien ha dirigido a equipos como Santos Laguna, Cruz Azul y actualmente a FC Juárez, considera que las condiciones geográficas del Coloso de Santa Úrsula podrían nivelar el campo de juego, a pesar de la diferencia de talento individual entre ambas selecciones.

Álvaro Fidalgo y su primer entrenamiento con la Selección Mexicana | IMAGO7

¿Qué dijo Pedro Caixinha?

En una entrevista con ESPN, Caixinha aclaró que el enfrentamiento sería entre dos equipos nacionales y no una comparación directa entre la Liga MX y la liga portuguesa. "Lo que va a estar en enfrentamiento no es la liga portuguesa contra la Liga MX, van a ser dos selecciones", puntualizó.

Al analizar la composición de ambos planteles, el técnico destacó la mayor presencia de jugadores portugueses en la élite del futbol europeo.

Bruno Fernandes con la Selección de Portugal en Qatar 2022, estrella de Portugal | MEXSPORT

"Analizando la lista del seleccionado mexicano, hay 11 jugadores fuera de México y solo tres están en las cinco mejores ligas del mundo; en Portugal hay 16 en esas ligas", detalló Caixinha.

No obstante, el entrenador Campeón con Santos Laguna insistió en que esta ventaja en el papel no garantiza un resultado favorable para los lusitanos, subrayando que el factor físico y la adaptación a la altura del Azteca jugarán un papel fundamental en el desarrollo del partido.

Álvaro Fidalgo y su primer entrenamiento con la Selección Mexicana, junto a Alexis Vega | IMAGO7
Últimos videos
Lo Último
18:35 “Portugal pierde respeto sin Cristiano Ronaldo” :DT portugués lanza mensaje contundente
18:32 México vs. Portugal: ¿Qué objetos están prohibidos llevar al Estadio Banorte?
18:25 ¡Malas noticias! Phil Foden queda lesionado después de una dura entrada de Ronald Araújo
18:04 Pedro Caixinha advierte a Portugal: "la altura será fundamental"
18:03 "No estamos preparados para el Mundial" :Afición de Sudáfrica se desata con críticas a meses del debut ante México
17:54 México vs Portugal con Caliente.mx: ¿Qué está en juego en el regreso del Estadio Azteca?
17:51 Video de Mariana Ochoa desata críticas en redes: esto fue lo que pasó en el evento
17:47 Reventa se desploma para el México vs. Portugal: boletos bajan tras ausencia de Cristiano Ronaldo
17:45 Roberto Martínez, DT de Portugal, revela que estuvo cerca de ser entrenador de México
17:38 Bruno Fernandes espera que Raúl Jiménez tenga una mala noche ante Portugal
Tendencia
1
Futbol Fallece Axel Solís, reconocido periodista deportivo con importante paso en Televisa
2
Futbol ¡A un pasol! Jamaica vence a Nueva Caledonia y sueña con el Mundial
3
Futbol Bolivia remonta ante Surinam y enfrentará a Irak por un boleto para el Mundial 2026
4
Empelotados Faitelson revela que Julio ‘Profe’ Ibáñez fue acusado de terrorismo en Sudáfrica
5
Futbol "Se siente más como casa": Marcelo Flores explicó decisión de representar a Canadá y no a México
6
Futbol ¡Refuerzo de lujo! Chivas 'ficha' a campeón del mundo
Te recomendamos
“Portugal pierde respeto sin Cristiano Ronaldo” :DT portugués lanza mensaje contundente
Futbol
27/03/2026
“Portugal pierde respeto sin Cristiano Ronaldo” :DT portugués lanza mensaje contundente
México vs. Portugal: ¿Qué objetos están prohibidos llevar al Estadio Banorte?
Futbol
27/03/2026
México vs. Portugal: ¿Qué objetos están prohibidos llevar al Estadio Banorte?
¡Malas noticias! Phil Foden queda lesionado después de una dura entrada de Ronald Araújo
Futbol
27/03/2026
¡Malas noticias! Phil Foden queda lesionado después de una dura entrada de Ronald Araújo
Pedro Caixinha advierte a Portugal: "la altura será fundamental"
Futbol
27/03/2026
Pedro Caixinha advierte a Portugal: "la altura será fundamental"
"No estamos preparados para el Mundial" :Afición de Sudáfrica se desata con críticas a meses del debut ante México
Futbol
27/03/2026
"No estamos preparados para el Mundial" :Afición de Sudáfrica se desata con críticas a meses del debut ante México
México vs Portugal con Caliente.mx: ¿Qué está en juego en el regreso del Estadio Azteca?
Futbol
27/03/2026
México vs Portugal con Caliente.mx: ¿Qué está en juego en el regreso del Estadio Azteca?