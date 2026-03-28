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Futbol

"No estamos preparados para el Mundial" :Afición de Sudáfrica se desata con críticas a meses del debut ante México

Afición de Sudáfrica l X:BafanaBafana
Ramiro Pérez Vásquez 18:03 - 27 marzo 2026
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El empate de los 'Bafana Bafana' ante Panamá no cayó bien en sus seguidores

A tan solo unos meses del inicio de la Copa del Mundo 2026 la afición de Sudáfrica se ha volcado contra su Selección luego del empate protagonizado ante Panamá en el Estadio Moses Mabhida que dejó ciertas dudas previo al duelo ante México en el Estadio Banorte. 

Los Bafana Bafana, bajo el mando de Hugo Broos apenas pudieron rescatar el empate a un tanto gracias al gol en el minuto 48 de Appollis, antes en el 22’ había adelantado Barcenas por parte de los Canaleros, este resultado desató una ola de críticas por sus aficionados. 

Afición de Sudáfrica durante la eliminatoria mundialista | AP

¿Cuáles fueron los comentarios?

Los comentarios tras el posteo, en X, del marcador final en la cuenta oficial de “Bafana Bafana" no rápidamente causó furor, estos fueron algunos: “Los vi celebrando el empate y luego cambié a Scandal, no podemos ir al Mundial con esta mentalidad"; "Jugadores inútiles, ¿cómo se dibuja con Panamá?", 

"No estoy contento con el sorteo, pero ¡qué jugador National Chizkop Démosle sus flores uyalazi umjita"; “No estamos preparados para el Mundial. Madala parece no saber cómo utilizar a sus jugadores. El equipo cobró más vida después de los cambios. Si hubiera hecho los cambios un poco antes, se habría marcado otro gol. Fíjense en cómo Adams y Rele cambiaron el partido."

Plantilla de Panamá previo a enfrentar a Sudáfrica l X: @fepafut

"Tenemos que ser honestos sobre el número 10, que solo es bueno contra equipos inútiles como Bo Magezi"; "Debemos ser honestos sobre Sithole y Foster"; "Mi opinión sobre este juego:¡Sithole no puede comenzar antes que Adams y Mbatha! Foster es un desastre y no puede ser nuestro delantero titular.Ndamane es un desastre anunciado. Necesitamos ser más agresivos en cuanto a cómo hacemos circular el balón. Si hubiéramos sido más precisos, podríamos haber ganado este partido"

“En la segunda parte jugamos mejor. Frosler siguió encontrando espacios y creando ocasiones, aunque fallara. Cuando entró Makgopa, las ocasiones desaparecieron; prácticamente pasó desapercibido. Broos debería dejar de lado su ego y llamar a Rayners.”

México vs Sudáfrica 

México enfrenta el próximo 11 de junio en la cancha del Estadio Banorte a Sudáfrica luego de que los africanos se ubicaron dentro del Bombo 3 del sorteo y la suerte lo mandó al Grupo A del certamen junto al Tri, cooanfitrión del torneo.

Entrenamiento de la Selección Mexicana previo al duelo amistosos contra Portugal | IMAGO7

Este enfrentamiento revivirá lo ocurrido en 2010, cuando ambas selecciones también disputaron el primer partido de la Copa del Mundo en Johannesburgo; el marcador terminó con un empate 1-1. Al confirmarse este choque, por primera vez en la historia de los Mundiales se repetirá un duelo inaugural.

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