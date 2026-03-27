Prensa portuguesa analiza a México: respeto por su historia, pero dudas sobre su nivel rumbo al Mundial 2026

La Selección Mexicana vuelve a estar en el radar europeo, y en Portugal ya hay una lectura clara sobre el equipo tricolor rumbo a la Copa del Mundo 2026: respeto por su historia, pero incertidumbre por su presente.

Diversos medios deportivos lusos han analizado al conjunto mexicano en la antesala de su enfrentamiento, coincidiendo en que el Tri sigue siendo un rival competitivo, aunque lejos de su mejor versión.

A Bola destaca la experiencia de México, pero señala pérdida de impacto

El diario portugués A Bola ha puesto especial atención en la experiencia del equipo mexicano, destacando figuras como Guillermo Ochoa, a quien catalogan como un referente histórico.

Sin embargo, también señalan que México ha perdido parte del impacto que tenía en años anteriores, especialmente en el ataque, donde consideran que ya no cuenta con el mismo poder ofensivo que lo caracterizaba.

México vs Portugal en la Confederaciones Rusia 2017. l MEXSPORT

Record Portugal ve a México como un rival útil, pero sin alto riesgo

Por su parte, Record Portugal adopta una postura más pragmática, al considerar que enfrentar a México representa una buena oportunidad para que su selección pruebe variantes.

El medio lusitano apunta que el partido no es visto como una prueba de máxima exigencia, sino como un escenario ideal para rotaciones y evaluación de jugadores, especialmente ante la ausencia de Cristiano Ronaldo.

Selección de Portugal, 2026 | AFP

O Jogo advierte que el Tri puede ser peligroso si se le subestima

En contraste, O Jogo introduce un matiz importante en el análisis: México puede convertirse en un rival incómodo si no se le toma con la seriedad adecuada.

El medio destaca que el equipo tricolor mantiene cualidades como el orden táctico, el dinamismo en medio campo y la capacidad de competir físicamente, factores que podrían complicar a cualquier selección europea.

Edson Álvarez y Julián Quiñones festejando el gol de México ante Honduras en la Nations League 2023 | IMAGO7

Selección Mexicana genera respeto, pero no intimidación en Europa

La conclusión general en la prensa portuguesa es clara: México sigue siendo un equipo con prestigio internacional, pero actualmente no genera el mismo nivel de preocupación que en otras etapas.

El Tri es visto como una selección en reconstrucción, con talento y experiencia, pero aún sin consolidar una identidad que lo coloque entre los rivales más temidos.

México vs Portugal 2017 I IMAGO7

México ante Portugal: una prueba clave rumbo al Mundial 2026

Este enfrentamiento servirá como un termómetro importante para ambas selecciones. Mientras Portugal busca ajustar su plantilla y dar oportunidad a nuevos talentos, México tiene la oportunidad de cambiar la narrativa internacional y demostrar que puede competir al más alto nivel.

De cara al Mundial de 2026, el reto para el equipo mexicano será claro: recuperar protagonismo y volver a ser un rival que no solo se respete, sino que también imponga condiciones.