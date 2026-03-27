Esta es la posible alineación del Vasco Aguirre para el México vs Portugal

La Selección Mexicana afina detalles para su duelo ante Portugal y este viernes vivió su último entrenamiento bajo las órdenes de Javier Aguirre, en lo que será además la esperada reapertura del Estadio Banorte.

En la portería, Tala Rangel. El guardameta se ha mantenido como titular en los últimos ensayos y todo apunta que será el que tenga oportunidad de resguardar el marco Tricolor para el juego ante los lusitanos.

Tala Rangel con la Selección Mexicana | IMAGO7

Zona defensiva y mediocampo

En la zona defensiva, todo apunta a que Jorge Sánchez ocupará la lateral derecha, mientras que por izquierda aparecería Jesús Gallardo. La central tendría presencia de experiencia con Johan Vásquez, acompañado por César Montes.

Erik Lira y Charly Rodríguez se perfilan como piezas clave en la recuperación y distribución del balón. Sin embargo, la gran sorpresa sería el posible debut de Álvaro Fidalgo con la camiseta del Tricolor. El mediocampista podría tener sus primeros minutos como seleccionado nacional.

Álvaro Fidalgo y su primer entrenamiento con la Selección Mexicana, junto a Alexis Vega | IMAGO7

¿Quiénes estarán en la delantera?

En la delantera, el equipo mexicano apostaría por dinamismo y contundencia. Roberto Alvarado y Julián Quiñones arrancarían por las bandas, acompañando a Raúl Jiménez como referente en el ataque.

Raúl Jiménez en celebración con la Selección Mexicana | MEXSPORT

Este once sería el elegido para arrancar el partido ante Portugal, en un duelo que servirá como parámetro importante para medir el nivel del equipo frente a un rival de jerarquía internacional.