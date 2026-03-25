El dorsal que usará Álvaro Fidalgo en su debut con el Tri

El esperado estreno de Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana ha generado una alta expectativa entre la afición y el cuerpo técnico, especialmente tras confirmarse que el mediocampista del Real Betis ya tiene asignado el número con el que saltará a la cancha del Estadio Banorte.

El volante español naturalizado mexicano vivirá sus primeros minutos como seleccionado nacional en el enfrentamiento ante Portugal, marcando el inicio de una nueva etapa en su carrera profesional tras su exitoso paso por el balompié local.

Álvaro Fidalgo vivió su primer día como jugador del Betis |@RealBetis

EL DORSAL DE FIDALGO EN EL TRI

De acuerdo con reportes de TUDN, el "Maguito" no podrá utilizar el emblemático número "8" que lo acompañó durante su etapa de consolidación con el Club América. Esta situación se debe a que dicho dorsal se encuentra actualmente ocupado por Carlos Rodríguez, quien ha mantenido la titularidad del número en las recientes convocatorias del combinado nacional. Ante la falta de disponibilidad de su cifra predilecta, el cuerpo técnico y el jugador han acordado una alternativa para esta Fecha FIFA.

Fidalgo portará el dorsal número 19 para los compromisos internacionales ante Portugal y Bélgica. Esta elección representa un cambio significativo en la identidad visual del jugador, quien ya había experimentado una transición similar al integrarse al Real Betis en la liga española, donde actualmente utiliza el número 15. La imposibilidad de portar el "8" en el Tri confirma que, al menos por el momento, el mediocampista deberá forjar su historia con una numeración distinta a la que lo llevó a la idolatría en el nido de Coapa.

Álvaro Fidalgo | RÉCORD

¿CAMBIA DORSAL PARA EL MUNDIAL?

Es relevante subrayar que la asignación del número 19 no es definitiva para el largo plazo. En caso de que Fidalgo logre asegurar su lugar en la lista final para la próxima Copa del Mundo, el jugador podría aspirar a un cambio de número, dependiendo de la disponibilidad y los acuerdos internos dentro del grupo de convocados.

Por lo pronto, Fidalgo está a la espera de tener sus primeros minutos con la Selección Mexicana y buscará asegurar su boleto a la Copa del Mundo con una sola convocatoria en el Tri.