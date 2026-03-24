Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Bienvenido al Tri! Fidalgo vivió su primer entrenamiento con la Selección Mexicana

Álvaro Fidalgo ya reportó a su primer llamado de la Selección Mexicana para los enfrentamientos de esta Fecha FIFA contra Portugal y Bélgica.
Ramiro Pérez Vásquez 15:19 - 24 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El mediocampista, naturalizado mexicano, dejó sus primeros movimientos en el CAR

Álvaro Fidalgo tuvo su primer entrenamiento con la Selección Mexicana, en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), de cara a los duelos amistosos ante Portugal y Bélgica. El mediocampista español, naturalizado mexicano, realizó su práctica junto a los convocados y al final dejó unas palabras.

El exjugador del América mostró su felicidad con la plantilla e incluso bromeó al término de la rutina en la que se le vio tocar el balón con Alexis Vega y Roberto Alvarado:  “Ya me dieron la bienvenida con dos o tres patadas. No, es broma, todo bien”.

Los seleccionados estuvieron a las órdenes del cuerpo técnico; los jugadores realizaron movimientos en pequeños grupos con el esférico, en el video se puede apreciar el toque especial del ‘Maguito’ quien dejó sus dotes como asistente al servir un exquisito balón a Jesús Gallardo para culminar en gol.

Álvaro Fidalgo en la práctica del Tricolor. l RÉCORD

Un llamado de ilusión para Fidalgo

Cabe mencionar, que Fidalgo no ha ocultado sus buenas sensaciones tras su llamado para la Fecha FIFA, recientemente aprovechó sus redes sociales para compartir un mensaje para toda la afición mexicana. El exjugador del América comentó que la convocatoria con el cuadro nacional es uno de los momentos más importantes de su carrera.

"Estoy viviendo momentos muy importantes en mi carrera…Hoy siento orgullo por este llamado y todo el trabajo de años que hay detrás. También mucha ilusión por defender a la selección de un país que siento como mi casa. Por supuesto,  profundo agradecimiento por la confianza y una responsabilidad enorme de estar a la altura de un país y de una afición como la mexicana", comentó Fidalgo.

Fidalgo con Betis | Grosby Group

¿Cuándo podría debutar?

Álvaro Fidalgo tiene todo listo para hacer su debut y simplemente esperará lar órdenes de Javier Aguirre para saltar al terreno de juego con la Selección Mexicana y esos primeros podría verlos ante Portugal en un lugar donde no hace mucho fuera su casa el Estadio Azteca.

Fidalgo fue incluso el capitán del cuadro de Coapa | MexSport

El mediocampista tuvo que realizar los trámites necesarios ante la FIFA, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) logró conseguir la documentación que llevará a Álvaro Fidalgo, a la Selección Mexicana. Con esto, el volante podrá ser parte de la convocatoria para la Fecha FIFA de marzo y con miras a poder jugar la Copa del Mundo.

La FIFA reconoció el movimiento del futbolista al poner su cambio a la Selección Mexicana dentro de la página que registra el cambio de Asociación de los jugadores en el mundo. La lista registra a los jugadores que han transferido su afiliación a una nueva federación miembro para poder participar con sus selecciones representativas.

Últimos videos
Lo Último
16:12 VIDEO: Candidato presidencial en Perú recibe "huevazo" en pleno evento: el momento se vuelve viral
15:55 "Tienen que cerrar Palacio Nacional": Aficionados se burlan del penal fallado de Djuka comparándolo con Claudia Sheinbaum
15:47 Mohamed Salah dejará Liverpool al final de la temporada tras 9 años en el club
15:46 ¡OFICIAL! AMÉRICA, CRUZ AZUL y ATLANTE al ESTADIO AZTECA
15:42 ¡Una fiesta mundial! Mikel Arriola lanza mensaje sobre el Mundial 2026: “Será el evento deportivo más grande en la historia”
15:42 Gustavo Mendoza abandona Fox Sports, ¿cuál será su siguiente destino?
15:29 Filtran videos de estudiante con arma de guerra antes de matar a dos maestras en Michoacán
15:27 GOBIERNO de la CDMX se lava las manos con el ESTADIO BANORTE (antes Azteca)
15:24 ¡Rumores falsos! Cruz Azul apoya al Tri y cederá jugadores durante Liguilla previo al Mundial
15:23 José Ángel Bichir reaparece tras accidente por crisis de salud mental: así luce el actor hoy
Tendencia
1
Futbol ¡Una falta de respeto! Se revelan las palabras que Larcamón dijo para molestar a Karen Díaz
2
Futbol ¡Triunfo manchado! Gilberto Alcalá señala al culpable por polémica en el Clásico Capitalino: "VAR tuvo que llamar al árbitro"
3
Futbol Nacional Paul Delgadillo rompe el silencio y 'culpa' a Cruz Azul sobre la Final de 2013
4
NFL Travis Kelce firma contrato multimillonario con Kansas City Chiefs
5
Futbol "Da felicidad ver cómo juega": Jair Pereira se rinde en elogios con las Chivas de Gabriel Milito
6
Futbol Oficial: Sevilla despide a Matías Almeyda
Te recomendamos
VIDEO: Candidato presidencial en Perú recibe "huevazo" en pleno evento: el momento se vuelve viral
Contra
24/03/2026
VIDEO: Candidato presidencial en Perú recibe "huevazo" en pleno evento: el momento se vuelve viral
"Tienen que cerrar Palacio Nacional": Aficionados se burlan del penal fallado de Djuka comparándolo con Claudia Sheinbaum
Empelotados
24/03/2026
"Tienen que cerrar Palacio Nacional": Aficionados se burlan del penal fallado de Djuka comparándolo con Claudia Sheinbaum
Salah festeja en un partido del Liverpool | AP
Futbol
24/03/2026
Mohamed Salah dejará Liverpool al final de la temporada tras 9 años en el club
¡OFICIAL! AMÉRICA, CRUZ AZUL y ATLANTE al ESTADIO AZTECA
Futbol Nacional
24/03/2026
¡OFICIAL! AMÉRICA, CRUZ AZUL y ATLANTE al ESTADIO AZTECA
¡Una fiesta mundial! Mikel Arriola lanza mensaje sobre el Mundial 2026: “Será el evento deportivo más grande en la historia”
Futbol
24/03/2026
¡Una fiesta mundial! Mikel Arriola lanza mensaje sobre el Mundial 2026: “Será el evento deportivo más grande en la historia”
Gustavo Mendoza, periodista de Fox Sports | MEXSPORT
Empelotados
24/03/2026
Gustavo Mendoza abandona Fox Sports, ¿cuál será su siguiente destino?