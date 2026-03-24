¡Bienvenido al Tri! Fidalgo vivió su primer entrenamiento con la Selección Mexicana

Álvaro Fidalgo tuvo su primer entrenamiento con la Selección Mexicana, en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), de cara a los duelos amistosos ante Portugal y Bélgica. El mediocampista español, naturalizado mexicano, realizó su práctica junto a los convocados y al final dejó unas palabras.

El exjugador del América mostró su felicidad con la plantilla e incluso bromeó al término de la rutina en la que se le vio tocar el balón con Alexis Vega y Roberto Alvarado: “Ya me dieron la bienvenida con dos o tres patadas. No, es broma, todo bien”.

Los seleccionados estuvieron a las órdenes del cuerpo técnico; los jugadores realizaron movimientos en pequeños grupos con el esférico, en el video se puede apreciar el toque especial del ‘Maguito’ quien dejó sus dotes como asistente al servir un exquisito balón a Jesús Gallardo para culminar en gol.

Álvaro Fidalgo en la práctica del Tricolor. l RÉCORD

Un llamado de ilusión para Fidalgo

Cabe mencionar, que Fidalgo no ha ocultado sus buenas sensaciones tras su llamado para la Fecha FIFA, recientemente aprovechó sus redes sociales para compartir un mensaje para toda la afición mexicana. El exjugador del América comentó que la convocatoria con el cuadro nacional es uno de los momentos más importantes de su carrera.

"Estoy viviendo momentos muy importantes en mi carrera…Hoy siento orgullo por este llamado y todo el trabajo de años que hay detrás. También mucha ilusión por defender a la selección de un país que siento como mi casa. Por supuesto, profundo agradecimiento por la confianza y una responsabilidad enorme de estar a la altura de un país y de una afición como la mexicana", comentó Fidalgo.

Fidalgo con Betis | Grosby Group

¿Cuándo podría debutar?

Álvaro Fidalgo tiene todo listo para hacer su debut y simplemente esperará lar órdenes de Javier Aguirre para saltar al terreno de juego con la Selección Mexicana y esos primeros podría verlos ante Portugal en un lugar donde no hace mucho fuera su casa el Estadio Azteca.

Fidalgo fue incluso el capitán del cuadro de Coapa | MexSport

El mediocampista tuvo que realizar los trámites necesarios ante la FIFA, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) logró conseguir la documentación que llevará a Álvaro Fidalgo, a la Selección Mexicana. Con esto, el volante podrá ser parte de la convocatoria para la Fecha FIFA de marzo y con miras a poder jugar la Copa del Mundo.