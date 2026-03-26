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¿Cómo va la rivalidad México vs Portugal? Esto dicen los antecedentes
La Selección mexicana escogió un sinodal de élite para la reapertura del Estadio Banorte (antes Azteca) de cara a la próxima Copa del Mundo 2026, Portugal, rival que históricamente es un dolor de cabeza para el Tricolor, y firme candidato para levantar la Copa FIFA.
¿Cómo le va al Tri vs Portugal?
Y es que apenas son cinco enfrentamientos totales a nivel mayor entre ambos representativos, dos amistosos y tres oficiales, y el cuadro azteca nunca ha podido vencer a los lusos, con un balance de dos empates y tres derrotas, así que ahora es una oportunidad inmejorable para romper esta paternidad con el cobijo de la afición nacional, pues además será el primer choque en nuestro país de la rivalidad.
Historial de 57 años
El primer duelo entre México y Portugal, fue el 6 de abril de 1969, están por cumplirse 57 años, con un empate sin goles, en el Estadio Nacional de Lisboa, en el marco de una gira europea del Tricolor, que incluyó duelos posteriores contra Luxemburgo (1-2), Bélgica (0-2), España (0-0), Suecia (0-1), Dinamarca (1-3) y Noruega (2-0).
En aquel primer encuentro, Ignacio 'Cuate' Calderón se convirtió en el único portero mexicano que ha dejado en cero a los lusitanos, que venían de ser Tercer Lugar del Mundial Inglaterra 1966 y que se adaptaba a la era post Eusebio.
Único duelo mundialista
Después del primer duelo, una silenciosa tregua de 37 años, para reencontrarse en el máximo escenario posible, una Copa del Mundo. En Alemania 2006, ambos representativos integraron el Grupo D y se midieron en el cierre de la Primera Fase, con triunfo de Portugal 2-1, el 21 de junio en Gelsenkirchen, con goles de Maniche y Simao, mientras que por el Tri descontó el 'Kikín' Fonseca, para ser el pionero en marcarle a la escuadra lusa. El partido pudo ser empate, pero Omar Bravo falló un penalti y Luis Pérez fue expulsado al minuto 61 por doble amonestación.
Amistoso transitorio en EU
El tercer choque fue un amistoso el 6 de junio de 2014, en el Estadio Gillette, de Foxborough, que se definió al extremis por la mínima a favor de los lusitanos, con cabezazo, a jugada a balón parado, de Bruno Alves al 90+3'. Antes, al 88', Alan Pulido tuvo la oportunidad de abrir el marcador, pero falló un mano a mano contra el portero Eduardo. Este encuentro fue de preparación para ambos equipos, a escasa semana del inicio del Mundial de Brasil 2014.
Doble cita en Confederaciones
Finalmente, en la Copa Confederaciones Rusia 2017, México y Portugal se midieron por partida doble. En el debut de ambos en la justa, en juego del Grupo A, el 18 de junio de 2017, en Kazan, se registró un empate vibrante 2-2, por los lusos anotaron Ricardo Quaresma (34') y Cédric Soares (86'), mientras que por el Tricolor, lo hicieron Chicharito Hernández (42') y Héctor Moreno (90+1'), en el único enfrentamiento de Cristiano Ronaldo contra México. Este torneo tuvo la particularidad de que por primera ocasión se utilizó en una justa de FIFA el VAR, que anuló un gol de Nani al 21', por fuera de lugar.
Catorce días después se enfrentaron en Moscú, para definir el Tercer Lugar de la competencia, esta vez con triunfo portugués 2-1 en tiempo extra. Un autogol de Neto puso a soñar a todos los mexicanos; sin embargo, Pepe (90+1), de último minuto igualó y Adrien Silva (104) cerró el marcador de penalti.
Ahora, en el sexto enfrentamiento, la historia pesa, pero también motiva, el Tricolor tiene todo para romper la mala racha, su gente, su renovado estadio, con CR7 ausente y una nueva generación. ¿Será este el partido donde por fin el Tri venza a los lusos? México contra Portugal, la historia continúa.
Todos los enfrentamientos México vs Portugal
FECHA
TIPO
RESULTADO
DT MÉXICO
06/04/69
Amistoso
Portugal 0-0 México
Ignacio Trelles
21/06/06
Mundial Alemania 2006
Portugal 2-1 México
Ricardo La Volpe
06/06/14
Amistoso
México 0-1 Portugal
Miguel Herrera
18/06/17
Confederaciones Rusia 2017
Portugal 2-2 México
Juan Carlos Osorio
02/07/17
Confederaciones Rusia 2017
Portugal 2-1 México
Juan Carlos Osorio