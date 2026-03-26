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Futbol

¿Cómo va la rivalidad México vs Portugal? Esto dicen los antecedentes

Mario Hernández 09:00 - 26 marzo 2026
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El Tricolor se ha enfrentado a la Selección das Quinas en cinco ocasiones y el saldo no es nada favorable para los mexicanos

La Selección mexicana escogió un sinodal de élite para la reapertura del Estadio Banorte (antes Azteca) de cara a la próxima Copa del Mundo 2026, Portugal, rival que históricamente es un dolor de cabeza para el Tricolor, y firme candidato para levantar la Copa FIFA.

Giovani Dos Santos pelea el balón con Raphael Guerreiro, en 2017 l MEXSPORT

¿Cómo le va al Tri vs Portugal?

Y es que apenas son cinco enfrentamientos totales a nivel mayor entre ambos representativos, dos amistosos y tres oficiales, y el cuadro azteca nunca ha podido vencer a los lusos, con un balance de dos empates y tres derrotas, así que ahora es una oportunidad inmejorable para romper esta paternidad con el cobijo de la afición nacional, pues además será el primer choque en nuestro país de la rivalidad.

México vs Portugal en la Confederaciones Rusia 2017. l MEXSPORT

Historial de 57 años

El primer duelo entre México y Portugal, fue el 6 de abril de 1969, están por cumplirse 57 años, con un empate sin goles, en el Estadio Nacional de Lisboa, en el marco de una gira europea del Tricolor, que incluyó duelos posteriores contra Luxemburgo (1-2), Bélgica (0-2), España (0-0), Suecia (0-1), Dinamarca (1-3) y Noruega (2-0).

En aquel primer encuentro, Ignacio 'Cuate' Calderón se convirtió en el único portero mexicano que ha dejado en cero a los lusitanos, que venían de ser Tercer Lugar del Mundial Inglaterra 1966 y que se adaptaba a la era post Eusebio.

Único duelo mundialista

Después del primer duelo, una silenciosa tregua de 37 años, para reencontrarse en el máximo escenario posible, una Copa del Mundo. En Alemania 2006, ambos representativos integraron el Grupo D y se midieron en el cierre de la Primera Fase, con triunfo de Portugal 2-1, el 21 de junio en Gelsenkirchen, con goles de Maniche y Simao, mientras que por el Tri descontó el 'Kikín' Fonseca, para ser el pionero en marcarle a la escuadra lusa. El partido pudo ser empate, pero Omar Bravo falló un penalti y Luis Pérez fue expulsado al minuto 61 por doble amonestación.

Rafael Márquez conduce el balón contra Portugal en Alemania 2006. l MEXSPORT

Amistoso transitorio en EU

El tercer choque fue un amistoso el 6 de junio de 2014, en el Estadio Gillette, de Foxborough, que se definió al extremis por la mínima a favor de los lusitanos, con cabezazo, a jugada a balón parado, de Bruno Alves al 90+3'. Antes, al 88', Alan Pulido tuvo la oportunidad de abrir el marcador, pero falló un mano a mano contra el portero Eduardo. Este encuentro fue de preparación para ambos equipos, a escasa semana del inicio del Mundial de Brasil 2014.

Alan Pulido falla un mano a mano contra Eduardo en el amistoso de 2014. l MEXSPORT

Doble cita en Confederaciones

Finalmente, en la Copa Confederaciones Rusia 2017, México y Portugal se midieron por partida doble. En el debut de ambos en la justa, en juego del Grupo A, el 18 de junio de 2017, en Kazan, se registró un empate vibrante 2-2, por los lusos anotaron Ricardo Quaresma (34') y Cédric Soares (86'), mientras que por el Tricolor, lo hicieron Chicharito Hernández (42') y Héctor Moreno (90+1'), en el único enfrentamiento de Cristiano Ronaldo contra México. Este torneo tuvo la particularidad de que por primera ocasión se utilizó en una justa de FIFA el VAR, que anuló un gol de Nani al 21', por fuera de lugar.

La única vez que Cristiano Ronaldo ha enfrentado al Tricolor fue en la Fase de Grupos de la Confederaciones 2017. l MEXSPORT

Catorce días después se enfrentaron en Moscú, para definir el Tercer Lugar de la competencia, esta vez con triunfo portugués 2-1 en tiempo extra. Un autogol de Neto puso a soñar a todos los mexicanos; sin embargo, Pepe (90+1), de último minuto igualó y Adrien Silva (104) cerró el marcador de penalti.

Con este penalti de Adrien Silva, Portugal venció a México y se quedó con el Tercer Lugar en Confederaciones 2017. l RÉCORD

Ahora, en el sexto enfrentamiento, la historia pesa, pero también motiva, el Tricolor tiene todo para romper la mala racha, su gente, su renovado estadio, con CR7 ausente y una nueva generación. ¿Será este el partido donde por fin el Tri venza a los lusos? México contra Portugal, la historia continúa.

Todos los enfrentamientos México vs Portugal

FECHA

TIPO

RESULTADO

DT MÉXICO

06/04/69

Amistoso

Portugal 0-0 México

Ignacio Trelles

21/06/06

Mundial Alemania 2006

Portugal 2-1 México

Ricardo La Volpe

06/06/14

Amistoso

México 0-1 Portugal

Miguel Herrera

18/06/17

Confederaciones Rusia 2017

Portugal 2-2 México

Juan Carlos Osorio

02/07/17

Confederaciones Rusia 2017

Portugal 2-1 México

Juan Carlos Osorio

El balance total entre México vs Portugal l RÉCORD
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