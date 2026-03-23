“Estoy feliz por ser convocado”: Paulinho, tras su llamado sorpresa con Portugal

El delantero de Toluca, Paulinho, habló tras ser llamado de último minuto a la Selección de Portugal, por la baja de Rafael Leão de la convocatoria lusa, dejando ver una mezcla de sorpresa y emoción por la noticia.

Esta noticia es una que lleva esperando desde que militaba en la segunda división de Portugal y ahora, en su paso por la Liga MX, lo ha conseguido.

Paulinho abrió el camino para la victoria ante Necaxa | IMAGO7

De la molestia a la alegría en minutos

El atacante reveló que inicialmente no estaba enterado de su convocatoria, lo que incluso influyó en su estado de ánimo, ya que andaba molesto tras el haber empatado a uno contra el Pachuca.

Terminando el partido, llegué al vestidor. Estaba con la cara de enojado y me preguntaron por qué, porque todavía no sabía que había sido convocado

Paulinho con el gol de la victoria | IMAGO7

“Estoy feliz por ser convocado”

Una vez que recibió la noticia, su postura cambió por completo. Paulinho no ocultó su felicidad por volver a ser considerado a nivel internacional con su Selección, con una plantilla llena de nivel.

Creo que todos los jugadores que son llamados a su selección es porque trabajan bien, pero al final es decisión del técnico… Estoy feliz por ser convocado

Paulinho en festejo de gol | IMAGO7

"Ustedes venden muy mal su liga"

Dentro de sus declaraciones, habló sobre lo mal que venden la Liga MX los mexicanos, ya que es una liga muy competitiva, con buenos jugadores.

Ustedes, su país, venden muy mal su liga. Es una liga muy competitiva con buenos jugadores. Siempre lo dije, son una buena liga, así que tienen que venderla mejor.

Paulinho puso una asistencia para el gol ante Chivas| Imago7

Una oportunidad que no esperaba

La convocatoria de último momento representa una nueva oportunidad para el delantero, quien ahora buscará aprovechar al máximo su llamado con Portugal y tratar de colarse a la casta mundialista.

Posiblemente lo veamos debutar cuando Portugal enfrente a la Selección Mexicana el 28 de marzo en la reinauguración del Estadio Banorte (Azteca).