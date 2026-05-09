Adalberto Carrasquilla, listo para su debut mundialista con Panamá

A pocas semanas de que inicie la Copa del Mundo de 2026, el centrocampista panameño Adalberto Carrasquilla compartió su entusiasmo por participar en su primer torneo de esta envergadura. El jugador siente la responsabilidad de ofrecer una gran actuación para corresponder al apoyo incondicional de la afición.

En una entrevista con TUDN, el futbolista de los Pumas destacó el arduo camino que recorrió la selección canalera para asegurar su boleto al Mundial, un logro que, según él, hace que valoren aún más esta oportunidad histórica.

"Tengo mucha ilusión de disputar mi primera Copa del Mundo. La clasificación nos costó mucho y creo que va a valer la pena competir en este Mundial contra grandes selecciones", expresó Carrasquilla.

Adalberto Carrasquilla, con Panamá | MEXSPORT

Un grupo desafiante para Panamá en el Mundial

El sorteo ubicó a la selección centroamericana en el Grupo L, en el que se medirá a potencias como Inglaterra y Croacia, además de la siempre competitiva Ghana. A pesar de la dificultad evidente, Coco mantiene una perspectiva optimista, subrayando que en una Copa del Mundo no hay adversarios fáciles.

"Para ser mi primera Copa del Mundo, ilusiona jugar con grandes selecciones. Cuando caímos en ese grupo, creo que todos nos sorprendimos porque es un grupo difícil", admitió. "Pero si lo pensamos bien, todos los equipos que clasificaron iban a ser complicados, no hay partido fácil. Eso es lo que más nos ilusiona: saber que vamos a jugar contra los grandes y representar a nuestro país de la mejor manera".

Adalberto Carrasquilla, con Panamá | MEXSPORT

El sueño de enfrentar a su ídolo, Luka Modrić

Más allá del desafío colectivo, Carrasquilla no ocultó su emoción personal ante la posibilidad de enfrentarse a uno de sus mayores referentes en el futbol: el croata Luka Modrić.

"Esos pensamientos se cruzan por la mente, y aunque trato de enfocarme en el día a día, sí que me ilusiona jugar contra Modrić, porque es mi jugador favorito, a pesar de que soy barcelonista", confesó. "Siempre sentí que tenía características parecidas a las de él, y esa parte me ilusiona mucho", concluyó el mediocampista.