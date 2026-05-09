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Futbol

¿Dos victorias? Benjamín Mora, exentrenador del Atlas, deja al Wuhan Three Towns de China

Benjamín Mora festejando un gol | INSTAGRAM: @BurroVan
Ramiro Pérez Vásquez 23:07 - 08 mayo 2026
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El ‘Malayo’ queda libre por mutuo acuerdo

Se acabó el sueño en Asia; Benjamín Mora ha dejado de ser entrenador del Wuhan Three Towns de la Superliga de China tras tomar las riendas del equipo, apenas, a finales de 2025 en el que se convirtió en el primer estratega mexicano en dirigir en el país asiático. 

De acuerdo a César Luis Merlo la salida de el ‘Malayo’ fue por mutuo acuerdo debido a que no había coincidencia entre ambas partes en algunos puntos del proyecto deportivo y no corresponde a los números registrados.

Pablo Barrera y Benjamín Mora en celebración | IMAGO 7

¿Cuáles fueron sus números?

El exentrenador del Querétaro y Atlas apenas tuvo 10 partidos oficiales dirigidos; cosechó dos victorias, dos empates y seis derrotas, todos estos partidos disputados en la Superliga de China, lo que provocó dejar el equipo en el penúltimo puesto en una Liga donde juegan 15 equipos. 

Benjamín Mora con Gallos Blancos | IMAGO 7

Así llegó Benjamín Mora a China 

El exdirector técnico de Querétaro fue anunciado, a inicios de año. como nuevo entrenador del Wuhan Three Towns, club de la Primera División de China, tras firmar un contrato por un año con opción a extenderlo por una temporada más. 

La llegada de Mora a la Superliga China se da apenas semanas después de su salida de la Liga MX, luego de concluir su etapa con los Gallos Blancos. Su arribo representa una apuesta importante tanto para el entrenador como para el club asiático, que busca estabilidad y protagonismo en un torneo cada vez más competitivo y exigente.

Mora llega con un antecedente inmediato positivo, luego de mostrar una clara mejoría con Querétaro en el cierre del Apertura 2025. Aunque no logró clasificar a la Liguilla, el equipo mostró mayor orden táctico, intensidad y resultados que marcaron una tendencia favorable en la recta final del torneo.

Benjamín Mora con el trofeo de la Supercopa en su carrera | @OfficialJohor

La directiva del Wuhan Three Towns veía en Mora a un entrenador con una visión moderna y capacidad de adaptación, cualidades clave para un entorno cultural y futbolístico distinto al mexicano. La opción de extender el contrato por un año más dependerá de los resultados y del desarrollo del proyecto deportivo.

Cabe mencionar que, para Benjamín Mora, el reto no solo implicó dirigir en una nueva liga, sino también abrir camino para otros entrenadores nacionales en mercados poco explorados, con la expectativa de dejar huella en el balompié asiático.

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