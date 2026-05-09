Presunta corrupción arbitral escala a nivel judicial y sacude al futbol

El futbol italiano vuelve a estar en el centro de la polémica luego de que la Fiscalía de Milán abriera una investigación sobre presuntas irregularidades en las designaciones arbitrales de la Serie A. Gianluca Rocchi, actual responsable del sector arbitral en Italia, es señalado por supuestamente favorecer al Inter de Milán mediante nombramientos dirigidos en partidos clave de la Temporada 2024-2025.

De acuerdo con información revelada por Sky Sports Italia, el fiscal Maurizio Chiulli intenta determinar si existieron presiones externas sobre Rocchi tras descubrir, mediante escuchas telefónicas, la presencia de Giorgio Spinoni —encargado de asuntos arbitrales del Inter— en una reunión secreta celebrada en el estadio San Siro.

La investigación apunta específicamente a ciertas designaciones arbitrales que habrían beneficiado al conjunto nerazzurro. Entre los casos señalados aparece el nombramiento de Andrea Colombo para el encuentro entre Inter y Bolonia, así como la designación de Daniele Doveri para el Derby della Madonnina frente al Milan.

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¿Qué investiga la Fiscalía sobre Gianluca Rocchi y el Inter?

Según la misma fuente, las autoridades italianas consideran que pudo existir una manipulación en la asignación de árbitros, situación que representaría una violación grave a la integridad deportiva dentro del futbol italiano. Además, el Ministerio Público busca ampliar el alcance de la investigación para incluir a otras personas relacionadas con el caso.

Hasta el momento, no existen condenas oficiales ni sentencias judiciales contra Gianluca Rocchi o cualquier otro implicado. El proceso continúa en fase de recopilación de pruebas y verificación de las acusaciones surgidas alrededor de la Serie A.

Marcus Thuram y Lautaro Martínez del Inter de Milan tras anotar en la Serie A | AP

El VAR y los fantasmas de corrupción vuelven al futbol italiano

La Fiscalía también analiza posibles irregularidades relacionadas con el uso del VAR, herramienta implementada para garantizar mayor transparencia y justicia en los partidos. Sin embargo, las autoridades sospechan que algunas decisiones técnicas pudieron haber sido influenciadas durante la temporada 2024-2025.

Este nuevo escándalo revive inevitablemente los recuerdos del Calciopoli, el caso de corrupción que sacudió al futbol italiano en 2006 y que provocó sanciones históricas para varios clubes. Aunque actualmente no hay pruebas concluyentes ni resoluciones judiciales, la investigación sobre Gianluca Rocchi y las presuntas designaciones arbitrales a favor del Inter ya ha provocado una profunda crisis de confianza en el arbitraje italiano.