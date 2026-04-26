Torino rescata un empate agónico ante el Inter de Milán

En un duelo marcado por la intensidad y los cambios de guion, el Torino logró una vibrante recuperación en casa para igualar 2-2 frente a un Inter de Milán que parecía tener el control absoluto del encuentro. El conjunto "granata" reaccionó a tiempo y castigó las desconexiones defensivas de los 'nerazzurri' en el tramo final.

Torino vs Inter de Milan | AP

Desde el pitazo inicial, el Inter de Milán mostró su jerarquía. Tras varios avisos de Yann Bisseck y Carlos Augusto, la resistencia local se rompió en el minuto 23. Marcus Thuram aprovechó una asistencia precisa para poner el 0-1, silenciando el Estadio Olímpico de Turín.

La inercia ganadora continuó en el segundo tiempo. Al minuto 61, el defensor Yann Bisseck se sumó al ataque para firmar el 0-2, un resultado que, hasta ese momento, parecía definitivo dada la solvencia del equipo de Simone Inzaghi.

El técnico del Torino, Roberto D'Aversa, movió el banquillo con los ingresos de Cesare Casadei y, fundamentalmente, Duván Zapata. El descuento llegó al minuto 70 por obra de Giovanni Simeone, quien capitalizó una de las tantas aproximaciones locales para poner el 1-2 y devolver la esperanza a la grada.

Torino vs Inter de Milan | AP

El Inter, lejos de cerrar el partido, se replegó excesivamente tras una triple sustitución al minuto 80 (ingresos de Dumfries, Mkhitaryan y Diouf). Solo un minuto después, la presión del Torino surtió efecto: Nikola Vlašić mandó el balón al fondo de las redes para sellar el 2-2 definitivo.

Los últimos diez minutos fueron un intercambio de golpes constante. El Inter buscó recuperar la ventaja con intentos de Zieliński y Thuram en el tiempo de descuento, pero la defensa local resistió con firmeza. El encuentro cerró con una alta carga de amonestaciones, reflejo de la fricción en el campo, incluyendo tarjetas amarillas para Barella, Ebosse y el propio técnico D'Aversa.

Con este resultado, el Torino celebra un punto con sabor a victoria que lo mantiene en la parte media de la tabla, mientras que el Inter se marcha con la frustración de haber dejado escapar dos puntos tras una ventaja de dos goles, sin embargo, la ventaja que tiene en la cima es holgada.