¡Escándalo! Investigan a jefe de los árbitros por posible manipulación de partidos y fraude con el VAR

El futbol italiano vuelve a quedar bajo la sombra de la sospecha tras la apertura de una investigación formal por parte de la Fiscalía de Milán. Gianluca Rocchi, actual jefe de designación arbitral de la Serie A y la Serie B, se encuentra en el epicentro de un caso de presunto fraude deportivo. Las autoridades buscan esclarecer si el máximo responsable de los colegiados intervino de manera ilícita en la toma de decisiones técnicas, vulnerando la integridad de la competición en el país transalpino.

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INVESTIGACIÓN EN CURSO

La investigación se centra específicamente en el uso del videoarbitraje (VAR), una herramienta diseñada para aportar justicia pero que, en este caso, habría sido el vehículo del presunto delito. Según fuentes judiciales citadas por medios locales, se están analizando diversas irregularidades ocurridas durante la temporada 2024-2025. Este proceso inicial ha generado una profunda crisis de confianza en las instituciones deportivas, despertando el fantasma de antiguos escándalos que ya han golpeado previamente los cimientos de la estructura del fútbol italiano.

El detonante principal de esta pesquisa fue un incidente de alta tensión ocurrido el pasado 1 de marzo de 2025, durante el enfrentamiento liguero entre el Udinese y el Parma. En el transcurso de una jugada polémica por una posible mano dentro del área, el equipo arbitral de la sala VOR se encontraba evaluando las imágenes de apoyo. Lo que parecía un análisis estándar terminó de forma abrupta con un cambio radical de criterio en apenas unos segundos, recomendando al juez principal una revisión en el monitor de campo.

VAR Serie A | AFP

MANIPULACIÓN DESDE EL VAR

La sospecha de los fiscales apunta a una intervención física y directa por parte de Rocchi en ese preciso instante. La hipótesis principal sostiene que el designado arbitral, presente en las inmediaciones, habría golpeado el cristal de la cabina del VAR para captar la atención de los técnicos y presionar un cambio en su veredicto. Esta acción, de confirmarse, supondría una violación flagrante de los protocolos internacionales, que exigen una independencia absoluta de los encargados del videoarbitraje frente a cualquier presión externa.

Dicha maniobra resultó finalmente en la sanción de un penalti que modificó el marcador y, por extensión, el desarrollo del partido. La celeridad con la que se produjo la modificación de la decisión inicial fue lo que despertó las alarmas tanto en los equipos involucrados como en los observadores de la liga. Para la fiscalía, este evento no es solo un error de procedimiento, sino un indicio sólido de una posible manipulación orquestada para influir en los resultados deportivos de la máxima categoría.

A raíz de este suceso, las autoridades italianas han comenzado a recopilar grabaciones de audio y testimonios de los implicados para determinar si este patrón de conducta fue un hecho aislado o si existen más encuentros comprometidos. La gravedad de las acusaciones pone en jaque no solo la carrera profesional de Gianluca Rocchi, sino también la reputación de la Asociación Italiana de Árbitros (AIA). El objetivo es descartar una red de influencias que pueda haber alterado sistemáticamente la clasificación de la Serie A.

Por ahora, el mundo del deporte permanece a la espera de las declaraciones oficiales de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) y de posibles medidas cautelares contra el dirigente. Mientras la investigación de la Fiscalía de Milán sigue su curso, el "Calcio" se enfrenta a una nueva prueba de fuego para demostrar su capacidad de autorregulación y transparencia. La resolución de este caso marcará un precedente crucial sobre cómo se gestiona la autoridad y la tecnología en los despachos del fútbol europeo