‘Que el Milan vuelva a ser protagonista’: Kaká dedica palabras a Santi Giménez

En el preámbulo del juego de estrellas entre la Selección Mexicana y la Selección de Brasil, los futbolistas de ‘jogo bonito’ comienzan a aparecer en zona mixta para hablar del partido. Uno de los primeros en interactuar con los medios fue Kaká, quien mandó un mensaje para Santi Giménez, futbolista del AC Milan, ex equipo del brasileño.

Santiago Giménez | AFP

¿Qué dijo Kaká?

Durante una rueda de prensa, el futbolista brasileño fue cuestionado sobre Santiago Giménez, quien comenzó a retomar el ritmo en la Serie A tras una lesión que lo dejó fuera varios meses.

Kaká fue cuestionado sobre el delantero azteca, además del mal paso del equipo rossoneri, a lo que el ex campeón del mundo respondió con sus mejores deseos para el ariete y para el equipo donde portó su mítica dorsal ‘22’.

Kaká se coronó campeón de la Serie A en el 2004 con el Milan | AP

Que pueda hacer que Milan vuelva a los mejores niveles, es lo que esperamos de este equipo, que vuelva a ser protagonista en Italia y en Europa, Giménez es parte del equipo, Allegri tiene mucha confianza en él aunque ha tenido un poco de dificultad esta temporada”, dijo Kaká sobre Giménez.

El astro brasileño también hizo mención sobre la mejoría del AC Milan en la Serie A durante esta última temporada, asegurando que la presencia de Santi será fundamental para que el equipo pueda consolidarse en la parte alta de la competición.

Esta temporada ya ha sido mejor que las últimas, entonces creo que él entendió ya lo que es el club y el futbol italiano, ojalá él pueda disfrutar ya de mejores momentos como los que yo viví con ese equipo”, concluyó Kaká.

Santiago Giménez | X: @acmilan

La realidad del Milan

A solo seis fechas de que el campeonato llegue a su fin, Santi Giménez y AC Milan desfilan en la tercera posición con 63 unidades. Los rossoneri llegan con una racha de 18 victorias, nueve empates y solo cinco derrotas. Si bien pensar en el título parece un tanto lejano, volver a la Champions League luce como el gran objetivo.

En cuanto a Santiago Giménez, el mexicano apenas suma un par de partidos entrando como suplente, esto con el fin de que vaya recuperando ritmo, sin embargo, tendrá que apresurar el paso si es que quiere ser considerado por Javier Aguirre para ir a su primera Copa del Mundo.