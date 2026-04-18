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Futbol

¡Insólito! Futbolista patea a camilleros para que reaccionen ante dramático golpe de compañero

Momento en que el jugador se va en camilla l CAPTURA
Ramiro Pérez Vásquez 12:26 - 18 abril 2026
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Natxo Inso hizo despertar a los individuos que estaban en la zona de bancas

Un hecho insólito marcó el duelo de la Liga de Campeones de Asia entre Al Ahli y Johor Darul Ta'zim, luego de que el futbolista Natxo Insa protagonizara una escena poco común al intentar acelerar la atención médica ante un compañero lesionado.

¿Qué sucedió? 

La jugada que detonó todo ocurrió al minuto 36, cuando Ali Majrashi intentó ejecutar una espectacular chilena como a medio campo. Sin embargo, en el movimiento impactó de forma accidental el rostro de Jairo da Silva, quien cayó de inmediato al césped visiblemente noqueado.

Chilena que desató todo l CAPTURA

La gravedad de la acción generó tensión inmediata entre los jugadores de ambos equipos, quienes pedían con insistencia el ingreso de las asistencias médicas. Mientras el futbolista permanecía tendido sin reaccionar, los segundos parecían eternos en el terreno de juego.

El gesto de Natxo Insa 

Fue entonces cuando Natxo Insa, capitán del Johor, visiblemente alterado por la situación le jaló el banderín del árbitro y llegó hasta la zona técnica donde se encontraban los camilleros. En un gesto desesperado, el español comenzó a apurarlos de forma inusual, incluso llegando a patearlos levemente para que reaccionaran ante la urgencia.

Tnesión por el golpe recibido del jugador del Johor l CAPTURA

La acción sorprendió tanto a los presentes en el estadio como a quienes seguían la transmisión, pues pocas veces se observa a un miembro del cuerpo técnico intervenir de esa manera. No obstante, su intención era clara: acelerar la atención médica de su compañero.

Tras ese momento de caos, el propio Insa tomó la iniciativa de ingresar la camilla al campo, lo que finalmente provocó la reacción del personal médico, que de inmediato acudió para asistir a Jairo da Silva que está dolido.

Natxo Insa corrió para apresurar a los camilleros l CAPTURA

El jugador brasileño recibió atención sobre el césped y posteriormente fue retirado para una evaluación más detallada, mientras la preocupación se mantenía entre sus compañeros y rivales por el fuerte impacto recibido.

Más allá de lo polémico del gesto, la escena dejó en evidencia la tensión y la preocupación que se viven en situaciones de emergencia dentro del futbol. El episodio protagonizado por Natxo Insa quedará como una de las imágenes más llamativas del torneo, reflejando hasta dónde puede llegar la desesperación cuando la salud de un jugador está en juego.

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