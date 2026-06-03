Países Bajos y Argelia: ¿Dónde y a qué hora ver el duelo amistoso entre selecciones mundialistas?

La selección de Países Bajos se enfrentará a Argelia en un encuentro correspondiente a la serie de Amistosos internacionales. El partido está programado para el próximo 3 de junio de 2026 a las 12:45. Ambos conjuntos buscarán ajustar sus piezas tácticas en este compromiso de exhibición que promete intensidad competitiva.

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¿Cómo llegan ambos equipos?

Países Bajos llega a este compromiso tras mostrar solidez en sus recientes presentaciones, acumulando tres victorias y dos empates. En su último encuentro, igualó ante Ecuador 1-1, precedido por un triunfo frente a Noruega 2-1. Durante la Clasificación Mundial UEFA, el equipo neerlandés goleó a Lituania 4-0, empató con Polonia 1-1 y venció contundentemente a Finlandia 4-0, sumando un total de 12 goles a favor y solo 3 en contra en este periodo.

Por su parte, Argelia presenta un registro de tres victorias, un empate y una derrota. Los argelinos vienen de empatar sin goles ante Uruguay y de una abrumadora victoria sobre Guatemala 7-0. En la Copa Africana de Naciones, cayeron ante Nigeria 0-2, pero vencieron a la RD del Congo 1-0 y a Guinea 1-3. Este amistoso representa una oportunidad crucial para que ambas escuadras mantengan su ritmo competitivo.

Argelia terminó aplastando a los 'Chapines' | IG: @lesverts.faf

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