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Futbol

Países Bajos y Argelia: ¿Dónde y a qué hora ver el duelo amistoso entre selecciones mundialistas?

Países Bajos I AP
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 18:50 - 02 junio 2026
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Países Bajos y Argelia se enfrentan en un amistoso internacional tras mostrar un buen nivel en sus últimos compromisos. Los neerlandeses llegan invictos en cinco partidos, destacando su capacidad goleadora, mientras que el conjunto africano busca consolidar su defensa tras el reciente empate ante Uruguay

La selección de Países Bajos se enfrentará a Argelia en un encuentro correspondiente a la serie de Amistosos internacionales. El partido está programado para el próximo 3 de junio de 2026 a las 12:45. Ambos conjuntos buscarán ajustar sus piezas tácticas en este compromiso de exhibición que promete intensidad competitiva.

Países Bajos | MEXSPORT

¿Cómo llegan ambos equipos?

Países Bajos llega a este compromiso tras mostrar solidez en sus recientes presentaciones, acumulando tres victorias y dos empates. En su último encuentro, igualó ante Ecuador 1-1, precedido por un triunfo frente a Noruega 2-1. Durante la Clasificación Mundial UEFA, el equipo neerlandés goleó a Lituania 4-0, empató con Polonia 1-1 y venció contundentemente a Finlandia 4-0, sumando un total de 12 goles a favor y solo 3 en contra en este periodo.

Por su parte, Argelia presenta un registro de tres victorias, un empate y una derrota. Los argelinos vienen de empatar sin goles ante Uruguay y de una abrumadora victoria sobre Guatemala 7-0. En la Copa Africana de Naciones, cayeron ante Nigeria 0-2, pero vencieron a la RD del Congo 1-0 y a Guinea 1-3. Este amistoso representa una oportunidad crucial para que ambas escuadras mantengan su ritmo competitivo.

Argelia terminó aplastando a los 'Chapines' | IG: @lesverts.faf

¿Dónde ver el duelo amistoso?

  • Fecha: Miércoles 3 de junio

  • Sede: Stadion Feijenoord

  • Horario: 12:45 PM (tiempo del centro de México)

  • Dónde ver: Sky Sports

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