Amaury Vergara destaca el legado de Jorge Vergara rumbo al Mundial 2026

A poco más de una semana del arranque de la Copa del Mundo 2026, el presidente de Chivas, Amaury Vergara compartió un mensaje en el que resaltó la importancia que tendrá Guadalajara como una de las ciudades sede del torneo, pero también recordó que la llegada del Mundial al Estadio Akron representa la realización de uno de los mayores sueños de su padre, Jorge Vergara.

"El sueño de mi padre, Jorge Vergara, era que este estadio recibiera un Mundial", expresó el presidente de Chivas y del Estadio Akron, quien señaló que ver al inmueble formar parte de la máxima fiesta del futbol es un motivo de orgullo para su familia, para la institución rojiblanca y para la ciudad.

Amaury Vergara con Chivas | IMAGO7

¿Cuál era el sueño de Jorge Vergara con el Estadio Akron y el Mundial 2026?

Durante el video, Amaury destacó que recibir nuevamente una Copa del Mundo es un motivo de ilusión para millones de personas, especialmente para los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Asimismo, subrayó que la ciudad cuenta con la infraestructura, conectividad y capacidad necesarias para recibir a miles de aficionados provenientes de distintas partes del mundo.

Estadio Akron | MEXSPORT

¿Cuántos partidos del Mundial 2026 se jugarán en el Estadio Akron?

Vergara también hizo énfasis en el papel que desempeñará el Estadio Akron, inmueble que albergará cuatro encuentros mundialistas y que se convertirá en uno de los escenarios más importantes del torneo. En su mensaje, señaló que el recinto representa años de trabajo y una visión que hoy se ve materializada con la llegada de la Copa del Mundo.

"Recibir un tercer Mundial en casa también es una enorme ilusión para Guadalajara", afirmó, al tiempo que destacó que la ciudad tendrá la oportunidad de mostrar al mundo su cultura, identidad y hospitalidad.

Estadio Akron recibió juegos de repechaje hace unos meses | MEXSPORT

¿Por qué Guadalajara será una de las ciudades más importantes de la Copa del Mundo 2026?

Además de destacar las condiciones del estadio, el dirigente rojiblanco resaltó aspectos como la energía y el espíritu de los tapatíos, elementos que, aseguró, permitirán ofrecer una experiencia memorable a los visitantes durante la justa mundialista. También recordó las inversiones realizadas para modernizar el inmueble y garantizar una experiencia de primer nivel para aficionados, medios de comunicación y participantes.

Con la cuenta regresiva en marcha para el inicio del Mundial 2026, Guadalajara se prepara para recibir por tercera ocasión en su historia partidos de la máxima competición del futbol.