UNAM revela beneficio inesperado de ver el Mundial 2026 en la oficina

La llegada de un Mundial suele modificar rutinas dentro y fuera de las oficinas. Conversaciones sobre alineaciones, pronósticos y resultados comienzan a ocupar espacios cotidianos, especialmente cuando la competencia involucra al país anfitrión. Con México como una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, muchas empresas ya observan con atención el efecto que podría tener el torneo entre sus trabajadores.

Sin embargo, especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) consideran que reducir la discusión a una posible pérdida de productividad deja fuera elementos más importantes. Para ellos, el verdadero desafío consiste en entender cómo reaccionan las organizaciones frente a fenómenos que generan interés colectivo.

Guillem Compte Nunes, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, explicó que no existe una única respuesta porque cada centro laboral vive realidades distintas. Mientras en algunos espacios el futbol pasa prácticamente desapercibido, en otros despierta un seguimiento constante que obliga a los directivos a tomar decisiones.

Con México como sede del Mundial 2026, empresas y trabajadores se preparan para uno de los eventos deportivos con mayor impacto social./ Pixabay

“Hay donde no gusta tanto entre las y los empleados, pero en empresas donde sí hay un fuerte seguimiento se presenta la cuestión de cómo gestionar ese interés”.

¿Ver los partidos realmente afecta el desempeño laboral?

Una de las ideas más extendidas durante cada Copa del Mundo es que las personas trabajan menos cuando siguen los encuentros deportivos. No obstante, Compte Nunes señala que esa percepción no está respaldada por evidencia definitiva.

Desde su perspectiva, el Mundial funciona como una experiencia colectiva que involucra emociones, identidad y sentido de pertenencia. Por ello, atribuir automáticamente una baja en el rendimiento únicamente al futbol simplifica un fenómeno mucho más complejo.

“Y aunque existe la percepción de que la productividad baja, no hay evidencia concluyente de que ver futbol afecte negativamente el rendimiento. Eso responde más a un estereotipo; todo depende de cómo la empresa gestione la situación”.

La gestión que hagan las empresas del entusiasmo mundialista será clave para mantener un ambiente laboral saludable durante el torneo./ Pixabay

El especialista destacó que algunas organizaciones optan por ignorar el tema y dejar que cada trabajador administre su interés por el torneo. Otras, en cambio, prefieren anticiparse y diseñar estrategias para incorporar el evento dentro de la dinámica laboral sin afectar las operaciones.

Cuando el futbol se convierte en una herramienta para unir equipos

Para Emmanuel Martínez Mejía, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, el elemento decisivo no es el Mundial, sino la cultura que existe dentro de cada empresa. Factores como la flexibilidad, el liderazgo, el respeto a los horarios y el equilibrio entre la vida personal y laboral son los que terminan marcando la diferencia.

De acuerdo con el especialista, en ambientes organizacionales saludables el entusiasmo generado por la Copa del Mundo puede convertirse en un factor de integración y convivencia entre compañeros de trabajo.

“Cuando las organizaciones optan por restringir o prohibir ver partidos, el efecto es contraproducente. Al prohibirnos algo, es lo primero que queremos hacer. En esos casos, las personas buscan alternativas: ver el juego a escondidas, usar audífonos o seguir transmisiones desde el celular, lo que genera más distracciones y un peor clima laboral. Por lo contrario, abrir espacios controlados y organizados puede mejorar la percepción de apoyo dentro de la empresa”.

El académico agregó que el bienestar emocional y la salud integral suelen estar relacionados con mayores niveles de motivación y compromiso. Esta visión coincide con planteamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la importancia de contar con entornos laborales saludables.

Loss especialistas coinciden en un punto: el torneo puede convertirse en una prueba para medir el clima laboral de las organizaciones. Más que combatir el interés por el futbol, consideran que las empresas tienen la oportunidad de aprovecharlo para fortalecer la convivencia, la colaboración y el sentido de pertenencia entre sus trabajadores.