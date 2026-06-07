¿Hay un nuevo volcán en México? La UNAM revela la causa del fenómeno en Michoacán

Las imágenes de lodo caliente emergiendo de la tierra y columnas de vapor visibles en distintos puntos de El Salitre, en Michoacán, provocaron especulaciones sobre la posible aparición de un nuevo volcán. Sin embargo, los estudios realizados por especialistas descartaron ese escenario y apuntan hacia un fenómeno geológico conocido desde hace años en la región.

Tras varios días de inspecciones en la comunidad, personal del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), junto con expertos de la Universidad Michoacana, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) y autoridades de Protección Civil, determinó que las manifestaciones registradas desde el 25 de mayo tienen origen hidrotermal.

Lejos de tratarse de actividad volcánica reciente, los investigadores encontraron evidencia de que agua caliente y gases provenientes de capas profundas están encontrando salida hacia la superficie a través de fracturas naturales presentes en el terreno.

Investigadores de la UNAM, la Universidad Michoacana y el Cenapred realizaron estudios de campo para determinar el origen del fenómeno./ La Jornada

¿Qué encontraron los científicos durante los recorridos en El Salitre?

El trabajo de campo permitió identificar varios puntos donde continúan ocurriendo emisiones de vapor, agua caliente, gases y sedimentos. Durante las mediciones también se detectaron temperaturas cercanas a los 86 grados centígrados, así como pequeñas concentraciones de dióxido de carbono (CO₂), amoniaco (NH₃) y sulfuro de hidrógeno (H₂S).

Los especialistas contabilizaron 11 pozas de lodo distribuidas en la comunidad. Tres fueron localizadas dentro de una vivienda y las ocho restantes aparecieron en áreas cercanas. Todas presentan características similares y mantienen actividad constante.

La doctora Ruth Esther Villanueva Estrada, investigadora de la Unidad Michoacán del Instituto de Geofísica de la UNAM y especialista en geotermia, explicó que la zona se encuentra sobre una estructura geológica que favorece este tipo de manifestaciones naturales.

Las manifestaciones registradas en la comunidad corresponden a pozas de lodo asociadas con actividad hidrotermal del subsuelo./ RS

Por qué descartan que se trate de un volcán

Uno de los hallazgos más importantes del estudio es que no existen señales asociadas con procesos volcánicos activos. Los investigadores explican que las emisiones observadas corresponden al ascenso de fluidos calientes que circulan bajo tierra y aprovechan las fracturas existentes para llegar a la superficie.

El fenómeno registrado en El Salitre, Michoacán, no es un volcán ni un géiser; se trata de manifestaciones hidrotermales superficiales relacionadas con la circulación de fluidos calientes: #ExpertasUNAM y especialistas de la Universidad Michoacana. #HistoriasUNAM de #UNAMGlobalTV… pic.twitter.com/cQUjlX2mJw — UNAM (@UNAM_MX) June 3, 2026

De acuerdo con los expertos, un pozo de lodo se forma cuando el agua subterránea calentada por la energía interna de la Tierra se mezcla con arcillas, minerales y sedimentos durante su recorrido. Esa combinación genera una masa espesa que produce burbujeo permanente.

Los investigadores también recordaron que este fenómeno no es nuevo para la región. Registros de la propia UNAM documentaron eventos similares durante 2017, cuando aparecieron otras pozas alineadas con el mismo sistema de fallas geológicas.

Otra de las dudas que buscó resolver el equipo científico fue si las emisiones podían corresponder a un géiser. La respuesta también fue negativa, ya que los géiseres expulsan agua caliente y vapor de manera explosiva e intermitente debido a la acumulación de presión en conductos subterráneos, algo que no ocurre en El Salitre.