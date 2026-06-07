La profecía de Baba Vanga que vuelve a generar debate rumbo al Mundial 2026

A pocos días de que arranque el Mundial 2026, uno de los eventos más esperados del planeta, una antigua profecía volvió a ganar fuerza en redes sociales. Se trata de una predicción atribuida a Baba Vanga, la famosa vidente búlgara cuyas supuestas visiones continúan generando debate cada vez que el mundo se prepara para acontecimientos de gran relevancia.

Aunque no existe una predicción específica sobre el torneo de futbol, diversos usuarios han retomado algunas de las visiones que se le atribuyen y las han relacionado con temas que actualmente preocupan a la comunidad internacional, especialmente aquellos vinculados con el medio ambiente y los cambios climáticos.

Baba Vanga falleció en 1996, pero sus supuestas profecías continúan despertando interés entre millones de personas alrededor del mundo./ RS

¿Por qué las profecías de Baba Vanga volvieron a llamar la atención?

El resurgimiento de estas teorías coincide con una serie de advertencias emitidas por organismos internacionales sobre fenómenos que podrían afectar distintas regiones del planeta durante los próximos años. Entre los temas más comentados se encuentra el futuro del glaciar Thwaites, ubicado en la Antártida Occidental y conocido popularmente como el "glaciar del fin del mundo".

Investigaciones recientes han señalado que el debilitamiento progresivo de esta enorme masa de hielo podría acelerar el incremento del nivel del mar en las próximas décadas. Debido a ello, seguidores de Baba Vanga aseguran que algunas de sus supuestas predicciones sobre cambios drásticos en la naturaleza estarían relacionadas con estos escenarios.

Otro elemento que impulsó la conversación fue el paso del cometa interestelar 3I Atlas, un fenómeno astronómico que despertó numerosas especulaciones en internet. Algunos usuarios incluso lo vincularon con una predicción atribuida a la vidente sobre un posible contacto de la humanidad con vida extraterrestre hacia finales de 2025.

El Mundial 2026 será organizado por México, Estados Unidos y Canadá, una edición histórica para el futbol internacional./ Pixabay

Lo que advierten los expertos sobre el clima

Más allá de las teorías que circulan en redes sociales, especialistas recuerdan que las alertas actuales sobre riesgos ambientales tienen origen en estudios científicos y no en predicciones sobrenaturales. Organismos como la Organización Meteorológica Mundial (OMM) mantienen seguimiento constante de fenómenos capaces de alterar significativamente las condiciones climáticas globales.

Entre los efectos asociados a estos cambios destacan sequías prolongadas, lluvias extremas, inundaciones, incendios forestales, olas de calor y afectaciones a la producción agrícola. Estas advertencias han sido respaldadas por investigaciones, monitoreos atmosféricos y modelos desarrollados por expertos de distintas partes del mundo.

Ante este panorama, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, ha insistido en la importancia de fortalecer los sistemas de prevención y alerta temprana para reducir el impacto de eventos meteorológicos severos sobre la población.

Mientras la atención global se concentra en el inminente inicio del Mundial 2026, las profecías atribuidas a Baba Vanga continúan generando curiosidad.