Boris podría convertirse en ciclón tropical y provocar lluvias torrenciales en México

La temporada de ciclones en el Pacífico mexicano podría registrar en las próximas horas uno de sus primeros sistemas con nombre. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que una zona de baja presión monitoreada frente a las costas de Guerrero continúa fortaleciéndose y ya alcanzó una probabilidad de 90 por ciento de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas.

La posible evolución del fenómeno ocurre mientras gran parte del sur y occidente del país enfrenta condiciones favorables para lluvias abundantes. Los especialistas señalan que la combinación de humedad proveniente del océano Pacífico, inestabilidad atmosférica y varios sistemas de baja presión está impulsando precipitaciones de gran intensidad en diferentes regiones.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigilancia permanente sobre el sistema que se desplaza frente a las costas del Pacífico mexicano./ X: @InfoMeteoro

¿Qué tan cerca está Boris de formarse?

De acuerdo con el reporte más reciente emitido por el SMN este domingo 7 de junio, el sistema se localiza aproximadamente a 190 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero, desplazándose hacia el noreste. Días antes había sido ubicado a 265 kilómetros al sur-suroeste del mismo puerto, mostrando una evolución constante que elevó su potencial de desarrollo.

Si las condiciones actuales persisten, el fenómeno podría alcanzar la categoría de ciclón tropical durante este fin de semana y recibir el nombre de Boris, de acuerdo con la lista oficial establecida para la temporada 2026 en el océano Pacífico.

Los pronósticos meteorológicos indican que los mayores acumulados de lluvia se concentrarán en Guerrero, donde se esperan precipitaciones torrenciales de entre 150 y 250 milímetros. Además, se prevén lluvias intensas en regiones de Michoacán, Oaxaca, Puebla y Chiapas, mientras que entidades como Veracruz, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Jalisco y Colima podrían registrar precipitaciones muy fuertes.

Las lluvias más intensas se pronostican para Guerrero, donde podrían registrarse acumulados de hasta 250 milímetros./ X: @InfoMeteoro

Las autoridades ya activaron medidas preventivas

Ante el incremento en la probabilidad de formación ciclónica, la Coordinación Nacional de Protección Civil puso en marcha acciones de vigilancia en comunidades vulnerables de la costa de Oaxaca, con el objetivo de detectar posibles riesgos y fortalecer las estrategias de prevención.

Entre las afectaciones que podrían presentarse destacan el aumento en los niveles de ríos y arroyos, inundaciones en zonas bajas, deslaves en áreas montañosas, caída de árboles y anuncios por fuertes rachas de viento, además de oleaje elevado a lo largo del litoral del Pacífico mexicano.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada mediante fuentes oficiales, preparar un kit de emergencia, ubicar refugios temporales cercanos y atender las indicaciones de Protección Civil en caso de que las condiciones meteorológicas se intensifiquen.

El SMN también mantiene bajo observación una segunda zona de baja presión frente a las costas de Guatemala y El Salvador. Este sistema se ubica a 535 kilómetros al sureste de la desembocadura del río Suchiate y presenta una probabilidad de desarrollo ciclónico de 50 por ciento en las próximas 48 horas y 60 por ciento en los siguientes siete días.