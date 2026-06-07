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WhatsApp activa el modo Mundial 2026: así puedes seguir todos los partidos desde la app

WhatsApp lanzó una nueva función dedicada al Mundial 2026. / IA
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 21:40 - 06 junio 2026
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WhatsApp integró una nueva herramienta para que los aficionados sigan el Mundial 2026 en tiempo real

La fiebre mundialista ya llegó a WhatsApp. A unos días del arranque de la Copa del Mundo 2026, la aplicación de mensajería comenzó a habilitar una nueva herramienta llamada "Central de Fútbol", un espacio que permitirá a los aficionados seguir toda la actividad del torneo sin salir de la plataforma.

La función estará disponible dentro de la pestaña Novedades y concentrará información relacionada con el Mundial que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. Los usuarios podrán consultar marcadores en tiempo real, estadísticas, alineaciones, cambios durante los encuentros y diversos datos de cada selección participante.

Además, WhatsApp integrará canales oficiales de selecciones nacionales, medios deportivos, periodistas y organizaciones vinculadas al futbol, donde se compartirá contenido exclusivo, noticias, videos y análisis del torneo.

La experiencia mundialista llegará a WhatsApp con una nueva sección dedicada a la Copa del Mundo 2026./ Pixabay

¿Cómo activar el modo Mundial 2026 en WhatsApp?

Para acceder a la experiencia mundialista no es necesario descargar ninguna aplicación adicional. Basta con seguir estos pasos:

  • Actualizar WhatsApp a la versión más reciente.

  • Abrir la aplicación.

  • Ingresar a la pestaña Novedades.

La función se está desplegando de manera gradual en dispositivos Android y iPhone, por lo que algunos usuarios podrían tardar unos días más en verla disponible.

La función llegará de forma gradual a dispositivos Android y iPhone. / Stock

También llega Trionda a los chats

Como parte de las novedades rumbo al Mundial, WhatsApp incorporó una colaboración con Adidas y FIFA para que el emoji del balón de futbol se transforme en Trionda, el balón oficial de la Copa del Mundo 2026. Para activarlo, basta con enviar el emoji del balón de futbol en una conversación y comprobarlo

WhatsApp sustituyó temporalmente el tradicional emoji de fútbol por una versión inspirada en Trionda, el balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026./ Adidas
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