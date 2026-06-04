WhatsApp cambia el emoji del balón de fútbol por Trionda, el balón oficial del Mundial 2026

La fiebre por la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó a sentirse en el entorno digital y WhatsApp decidió sumarse a la celebración con una actualización especial para sus usuarios. Desde este 4 de junio, la plataforma modificó la apariencia del clásico emoji de fútbol para mostrar una versión inspirada en Trionda, el balón oficial que se utilizará en el torneo.

La novedad estará disponible hasta la gran final del Mundial y permitirá que los aficionados compartan el nuevo diseño en mensajes, chats grupales y reacciones. Aunque el funcionamiento del emoji no cambia, sí lo hace su aspecto visual, que ahora refleja la identidad gráfica del campeonato organizado por México, Estados Unidos y Canadá.

La actualización forma parte de una alianza entre WhatsApp y adidas, marca encargada de desarrollar el balón que rodará durante la justa mundialista. Con esta iniciativa, ambas compañías buscan acercar la experiencia del torneo a millones de personas que utilizan diariamente la aplicación de mensajería.

Los usuarios de WhatsApp podrán enviar el emoji de Trionda en mensajes y utilizarlo como reacción dentro de sus conversaciones./ Pixabay

¿Qué representa Trionda, el nuevo protagonista de los chats de WhatsApp?

El nombre Trionda surge de la idea de las "tres ondas", un concepto que hace referencia a los tres países anfitriones del Mundial 2026. Su diseño incorpora detalles que buscan reflejar la identidad de cada nación mediante los colores rojo, verde y azul, asociados con Canadá, México y Estados Unidos.

WhatsApp sustituyó temporalmente el tradicional emoji de fútbol por una versión inspirada en Trionda, el balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026./ Adidas

Además de la combinación cromática, el balón incluye elementos inspirados en símbolos representativos de cada país, como la hoja de arce canadiense, el águila mexicana y las estrellas estadounidenses, creando una imagen que representa la unión de las tres sedes.

Otro aspecto llamativo es su construcción. A diferencia de modelos anteriores, Trionda fue diseñado con cuatro paneles principales que convergen en una estructura triangular central, una configuración que busca optimizar el vuelo y comportamiento del balón durante los partidos.

a llegada de Trionda al ecosistema de WhatsApp es solo una parte de las funciones especiales que la plataforma prepara rumbo al Mundial.