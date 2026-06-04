¿Junio o noviembre? Flores de cempasúchil pintan de naranja las calles de la CDMX

Los capitalinos se llevaron una sorpresa esta semana al encontrarse con cientos de flores de cempasúchil adornando Paseo de la Reforma y otras zonas cercanas al Estadio Ciudad de México.

La razón detrás de este inusual paisaje tiene nombre y apellido: Mundial 2026. La Ciudad de México decidió adelantar por primera vez la temporada de esta emblemática flor para mostrar una de las tradiciones más representativas del país a los miles de turistas que llegarán para la Copa del Mundo.

Las flores asociadas al Día de Muertos ahora forman parte de la imagen que la CDMX quiere proyectar durante la Copa del Mundo. / Georgina Sánchez

¿Por qué hay flores de cempasúchil en junio?

La explicación está relacionada con los preparativos para el Mundial 2026.

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), la cosecha fue adelantada por primera vez en coordinación con productores de San Luis Tlaxialtemalco, en Xochimilco, para que la flor estuviera lista durante las actividades previas a la Copa del Mundo.

Las semillas fueron sembradas entre febrero y marzo de este año, modificando el calendario tradicional de cultivo para lograr su floración en junio. Autoridades capitalinas informaron que más de 300 mil plantas formarán parte de la decoración urbana rumbo al torneo internacional.

Los cempasúchiles aparecieron en la CDMX meses antes de lo habitual como parte de los preparativos para el Mundial 2026. / Georgina Sánchez

¿Qué representa la flor de cempasúchil?

El cempasúchil es uno de los símbolos más importantes del Día de Muertos y forma parte de las tradiciones mexicanas desde la época prehispánica.

Su color naranja intenso está asociado al sol y la vida, mientras que su aroma y pétalos son utilizados para guiar a las almas de los difuntos hacia las ofrendas colocadas por sus familiares. Por ello, su presencia suele estar reservada para los meses de otoño y las celebraciones de noviembre.

La aparición de estas flores en junio representa un hecho inédito para la capital y forma parte de la estrategia con la que la Ciudad de México busca recibir a millones de visitantes durante el Mundial 2026.