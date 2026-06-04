VIDEOS: Fuerte incendio cerca del Mercado de Jamaica moviliza a cuerpos de emergencia en CDMX

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró la noche de este miércoles 3 de junio en las inmediaciones del Mercado de Jamaica, luego de que un fuerte incendio consumiera una bodega ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza. Las llamas, visibles desde distintos puntos de la capital, provocaron el cierre de importantes vialidades y la evacuación de decenas de personas mientras bomberos y autoridades trabajaban para evitar que el fuego se propagara a inmuebles cercanos.

El siniestro ocurrió en un inmueble localizado sobre Guillermo Prieto y la Segunda Cerrada de Guillermo Prieto, en la colonia Jamaica. Inicialmente trascendió que el lugar funcionaba como una fábrica de muebles, aunque posteriormente las autoridades precisaron que dentro de la bodega se encontraban almacenados artículos de paquetería y grandes cantidades de cartón, materiales altamente inflamables que favorecieron la rápida expansión del fuego.

Un incendio consumió una bodega ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza / Redes Sociales

Bomberos combatieron las llamas durante varias horas

Tras los primeros reportes realizados por vecinos y comerciantes de la zona, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudieron al sitio para iniciar las labores de extinción y contención.

El director general del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, informó a través de redes sociales que el incendio se desarrollaba en una bodega contigua al Mercado de Jamaica.

"Realizamos labores de extinción y contención del fuego en una bodega contigua al mercado de Jamaica. informo que en el lugar se queman artículos de paquetería y cartón. Continúo informando", señaló el funcionario.

A pesar de los esfuerzos de los equipos de emergencia, cerca de las 21:00 horas las llamas continuaban propagándose con intensidad, generando una enorme columna de humo visible a varios kilómetros de distancia.

en el lugar se almacenaba cartón, lo que provocó las grandes llamas / Redes Sociales

Evacúan a más de 120 personas

Debido al riesgo que representaba el incendio para inmuebles aledaños, las autoridades implementaron un operativo preventivo de evacuación. La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Myriam Urzúa, confirmó que más de 120 personas fueron retiradas de la zona como medida de seguridad ante la magnitud del siniestro.

"Todos los equipos de atención de emergencias de la ciudad coordinamos acciones para sofocar el incendio que se registra en Guillermo Prieto, en la colonia Jamaica, Venustiano Carranza", escribió la funcionaria en su cuenta oficial de X.

La rápida actuación de las autoridades permitió alejar a trabajadores, vecinos y comerciantes de la zona afectada, evitando consecuencias mayores.

Los bomberos lograron controlar el incendio después de unas horas / Redes Sociales

Un trabajador resultó lesionado

Aunque en un principio trascendió que no había personas afectadas debido a que el inmueble ya había sido desalojado al concluir las actividades laborales de la tarde, posteriormente se confirmó que una persona sí resultó lesionada.

De acuerdo con declaraciones de Juan Manuel Pérez Cova para N+, el herido sería un empleado relacionado con las operaciones del inmueble, quien recibió atención médica tras el incidente. Hasta el momento no se ha informado sobre la gravedad de sus lesiones.

Se habla de un trabajador herido, el cual fue atendido por paramédicos / Redes Sociales

Vialidades cerradas y tráfico paralizado

El incendio también generó afectaciones importantes a la movilidad en la zona oriente de la Ciudad de México. Autoridades cerraron la circulación sobre Congreso de la Unión desde Viaducto, en dirección hacia el Centro Histórico, para facilitar el ingreso y salida de las unidades de emergencia.

La presencia de camiones de bomberos, ambulancias, patrullas y personal de Protección Civil provocó severos congestionamientos viales en los alrededores del Mercado de Jamaica y zonas cercanas.

Incendio consume una fábrica en las inmediaciones del Mercado de Jamaica, CDMX. Servicios de emergencia laboran intensamente en el lugar para sofocar las llamas. Afortunadamente, no se reportan personas lesionadas hasta el momento. ¡Extreme precauciones! 🚨🔥🏭 #CDMX pic.twitter.com/kKtGKqG1KV — Operaciones Especiales México (@opespecialesmx) June 4, 2026

Protección Civil pide no acercarse

Ante la emergencia, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió un llamado a la población para mantenerse alejada del área afectada y respetar los perímetros de seguridad establecidos por las autoridades.

"Al momento, no se reportan personas lesionadas ni evacuaciones. Información en desarrollo", indicó inicialmente la dependencia mediante una tarjeta informativa.

Las autoridades exhortaron a los ciudadanos a permitir el libre tránsito de las unidades de emergencia y evitar acercarse para tomar fotografías o videos, ya que esto podría poner en riesgo su integridad y dificultar las labores de los equipos de rescate.

Se reporta el #incendio de una fábrica de vasos en la zona del mercado de Jamaica.



Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y equipos de emergencia laboran en el lugar. pic.twitter.com/Y5B3dwrMXJ — CDMX noticias (@PrensaCDMX) June 4, 2026

El fuego se encuentra confinado

Horas después del inicio del siniestro, autoridades capitalinas informaron que el incendio había sido confinado, aunque los trabajos para extinguir por completo los puntos calientes continuaban.

Peritos y especialistas realizarán posteriormente una inspección detallada para determinar las causas que originaron el incendio y evaluar los daños estructurales ocasionados dentro del inmueble. Mientras tanto, la zona permanece bajo resguardo de elementos de seguridad y protección civil.