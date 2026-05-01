VIDEOS: Reportan fuerte incendio en Tláhuac; 300 personas fueron evacuadas

Un fuerte incendio registrado en una nave industrial de aproximadamente 400 metros cuadrados en la colonia Arboledas, en la alcaldía Tláhuac, encendió las alertas entre autoridades capitalinas y provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia, así como la evacuación preventiva de alrededor de 300 personas que se encontraban en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, el fuego se originó en una fábrica de textiles y rápidamente se extendió hacia dos bodegas contiguas donde se almacenaban materiales altamente inflamables como archivo muerto, mobiliario y plástico, lo que facilitó la rápida propagación de las llamas y generó una densa columna de humo visible a varios metros de distancia.

Los hechos ocurrieron en la colonia Arboledas, en la alcaldía Tláhuac / Especial

Evacuación preventiva y rápida respuesta de autoridades

Como parte de los protocolos de seguridad, personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) llevó a cabo la evacuación de trabajadores, empleados de negocios cercanos y vecinos del área, con el objetivo de evitar cualquier riesgo mayor ante la intensidad del incendio.

El siniestro se registró en las inmediaciones de la avenida Tláhuac y General Manuel M. López, a un costado de la estación Nopalera de la Línea 12 del Metro, en dirección a Mixcoac, lo que generó preocupación entre usuarios y habitantes de la zona debido a la cercanía con infraestructura de transporte público.

El humo se podía ver a varios kilómetros a la redonda / Redes Sociales

Bomberos trabajan para sofocar el fuego

Para hacer frente a la emergencia, el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México desplegó un operativo en conjunto con personal de Protección Civil, mientras que la SEGIAGUA habilitó la garza Neza 19, ubicada en Periférico Canal de Garay y Canal de Chalco, con el fin de garantizar el suministro constante de agua para las labores de combate al fuego.

Hasta el momento, las autoridades informaron que no se reportan personas lesionadas; sin embargo, la titular de la SGIRPC, Myriam Urzúa, detalló que una persona que ingresó al área del incendio para intentar ayudar sufrió un golpe, por lo que fue atendida en el lugar y se evalúa si requiere traslado hospitalario.

Los Bomberos lograron controlar el incendio que afectó varias bodegas / Redes Sociales

Sin riesgo mayor, pero continúan labores de enfriamiento

Autoridades capitalinas señalaron que, pese a la magnitud del incendio, no existe riesgo para los inmuebles aledaños, aunque se mantienen los trabajos de enfriamiento, remoción de escombros y revisión estructural en la zona para evitar una posible reactivación del fuego.

La situación generó momentos de tensión entre vecinos y trabajadores que fueron desalojados, mientras las columnas de humo y la presencia de unidades de emergencia marcaron el ambiente durante varias horas en este punto del oriente de la Ciudad de México.

Aunque el incendio ya se encuentra bajo control, las autoridades continúan monitoreando el área para descartar riesgos adicionales y determinar las causas exactas del siniestro, que hasta el momento no han sido precisadas.