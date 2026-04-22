Fuerte incendio en el Mercado de Sonora deja locales dañados y desalojos en la CDMX
Un incendio registrado la noche del 21 de abril de 2026 en las inmediaciones del Mercado de Sonora, en la Ciudad de México, dejó como saldo preliminar daños en puestos semifijos y varios inmuebles cercanos, además de una fuerte movilización de cuerpos de emergencia.
De acuerdo con información oficial, el fuego se extendió durante varias horas y fue necesario el despliegue de bomberos, Protección Civil, policía capitalina y equipos de rescate para contener las llamas y evitar su propagación a más edificios.
El siniestro comenzó alrededor de las 22:00 horas y se prolongó por varias horas hasta su control total durante la madrugada del 22 de abril.
¿Qué daños dejó el incendio en la zona del Mercado de Sonora?
El saldo preliminar reportado por autoridades indica:
50 locales dañados.
100 puestos semifijos.
Al menos 3 edificios afectados, algunos con daños parciales y uno con afectación mayor.
Más de 200 personas evacuadas de viviendas y comercios cercanos.
6 personas atendidas por inhalación de humo, de las cuales 5 son bomberos.
Hasta el momento, no se ha informado de víctimas mortales.
Situación actual en el Mercado de Sonora
Aunque el incendio ya fue controlado, la zona sigue bajo vigilancia. Las autoridades mantienen presencia permanente para evitar rebrotes y garantizar la seguridad de comerciantes y vecinos.
El Mercado de Sonora, uno de los puntos comerciales más tradicionales de la CDMX, permanecerá con accesos restringidos en las áreas afectadas hasta nuevo aviso.
#ÚLTIMO Se registra un aparatoso incendio en las calles de Cabaña y Adolfo Gurrion a un costado del mercado de sonora en el centro histórico !! Aparentemente son puestos ambulantes los que se queman !! Ya avanzan los bomberos #CDMX @SSC_CDMX @OVIALCDMX pic.twitter.com/KmZezEXDOm— Israel Lorenzana (@israellorenzana) April 22, 2026
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