Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Fuerte incendio en el Mercado de Sonora deja locales dañados y desalojos en la CDMX

Un incendio se registró el 21 de abril en el Mercado de Sonora, en la Ciudad de México. / RS
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 10:45 - 22 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Un incendio se registró la noche del 21 de abril en el Mercado de Sonora, en la Ciudad de México.

Un incendio registrado la noche del 21 de abril de 2026 en las inmediaciones del Mercado de Sonora, en la Ciudad de México, dejó como saldo preliminar daños en puestos semifijos y varios inmuebles cercanos, además de una fuerte movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con información oficial, el fuego se extendió durante varias horas y fue necesario el despliegue de bomberos, Protección Civil, policía capitalina y equipos de rescate para contener las llamas y evitar su propagación a más edificios.

El siniestro comenzó alrededor de las 22:00 horas y se prolongó por varias horas hasta su control total durante la madrugada del 22 de abril.

Bomberos capitalinos trabajaron por varias horas para controlar las llamas que alcanzaron puestos semifijos y edificios cercanos en la zona de Fray Servando Teresa de Mier. / @JefeVulcanoCova

¿Qué daños dejó el incendio en la zona del Mercado de Sonora?

El saldo preliminar reportado por autoridades indica:

  • 50 locales dañados.

  • 100 puestos semifijos.

  • Al menos 3 edificios afectados, algunos con daños parciales y uno con afectación mayor.

  • Más de 200 personas evacuadas de viviendas y comercios cercanos.

  • 6 personas atendidas por inhalación de humo, de las cuales 5 son bomberos.

Hasta el momento, no se ha informado de víctimas mortales.

Incendio en las inmediaciones del Mercado de Sonora, en la CDMX, generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia durante la noche del 21 de abril de 2026. / @JefeVulcanoCova

Situación actual en el Mercado de Sonora

Aunque el incendio ya fue controlado, la zona sigue bajo vigilancia. Las autoridades mantienen presencia permanente para evitar rebrotes y garantizar la seguridad de comerciantes y vecinos.

El Mercado de Sonora, uno de los puntos comerciales más tradicionales de la CDMX, permanecerá con accesos restringidos en las áreas afectadas hasta nuevo aviso.

Al menos tres edificios resultaron dañados tras la propagación del fuego en la alcaldía Venustiano Carranza. / @JefeVulcanoCova
Lo Último
13:53 VIDEO: Gael García confronta a fan por grabarlo sin permiso
13:53 ¿Hace cuánto no mete gol Henry Martín con América?
13:48 Larcamón casi fuera de Cruz Azul; Joel Huiqui apunta a ser su reemplazo
13:36 Mazatlán Shore 2026: fecha de estreno, elenco completo y detalles de la nueva temporada en Paramount+
13:10 ¡OFICIAL! Así anunció LM52 la separación de Alberto Del Río, tras su situación legal
13:08 Reportan presunta captura de “El Guano”, hermano de El Chapo Guzmán, en el Triángulo Dorado
13:06 ¿Habrá clases durante el Mundial 2026? SEP da nueva postura
12:50 ¡EXPLOTÓ LARCAMÓN! Se define el futuro del TÉCNICO al frente de CRUZ AZUL
12:43 ¡Oficial! LM52 se deslinda de Alberto del Río tras polémica legal
12:38 Filtran alineaciones de Chelsea; Marc Cucurella provoca escándalo en la Premier League