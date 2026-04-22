Nueva ciclovía en Tlalpan transforma la movilidad en CDMX: así impacta a peatones, autos y ciclistas

La Ciudad de México puso en operación la ciclovía “La Gran Tenochtitlán”, un trayecto de más de 30 kilómetros sobre Calzada de Tlalpan, con el objetivo de reorganizar la movilidad en una de las principales vialidades de la capital.

El proyecto forma parte de las acciones del gobierno capitalino para integrar distintos medios de transporte y fomentar el uso de la bicicleta como alternativa de traslado.

FOTO: Gina Sánchez

¿Qué cambios hay con la ciclovía en Tlalpan?

Con la implementación de este corredor, Calzada de Tlalpan funciona ahora como una vía multimodal, donde conviven ciclistas, peatones, transporte público y vehículos particulares.

Entre los cambios destacan: Señalización vial específica para ciclistas

Ajustes en carriles para la circulación

Mejoras en espacios peatonales Estas modificaciones buscan ordenar el tránsito y mejorar la seguridad vial en la zona.

FOTO: Gina Sánchez

¿Dónde se ubica y qué zonas conecta?

La ciclovía recorre Calzada de Tlalpan desde el Centro Histórico hacia el sur de la ciudad, conectando distintos puntos estratégicos y zonas con alta afluencia.

También se integra con estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, lo que permite combinar distintos medios de traslado.

FOTO: Gina Sánchez

Parte de la estrategia de movilidad en CDMX

Autoridades capitalinas señalaron que este proyecto forma parte de un plan para impulsar la movilidad sustentable y ofrecer alternativas al uso del automóvil.