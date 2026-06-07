Ederson reemplaza a Wesley en la Selección de Brasil

Wesley no podrá defender a la Selección de Brasil en la Copa del Mundo 2026. El lateral derecho de la Roma fue diagnosticado con una lesión en el muslo izquierdo, lo que ha provocado su baja definitiva del torneo de la FIFA.

Para ocupar su lugar, Carlo Ancelotti convocó al centrocampista Éderson, del Atalanta, quien ya había sido incluido en la primera lista del técnico italiano en junio de 2025, aunque no llegó a jugar. Ahora tendrá la oportunidad de demostrar su valía, previo a su inminente traspaso a la Premier League.

Brasil confirma baja de Wesley

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) anunció la baja este domingo, tras la lesión de Wesley durante el último amistoso de preparación contra Egipto en Cleveland. El lateral fue reemplazado desde el minuto 16 del partido y Danilo tomó su lugar. Tras someterse a una resonancia magnética se confirmó una lesión en el músculo aductor del muslo izquierdo.

"Necesito interrumpir un sueño. Caer es parte del camino. Levantarme siempre ha sido mi mayor fortaleza", escribió el jugador en sus redes sociales tras confirmarse la gravedad de la lesión. El lateral debutó con la Verdeamarela en marzo de 2025 y hasta ahora había disputado ocho partidos con el representativo nacional.

Wesley en entrenamiento con la Selección de Brasil | AP

Éderson, de 26 años, tuvo un paso por Cruzeiro, Corinthians y Fortaleza antes de marcharse de Brasil a principios de 2022. Jugó para la Salernitana en Italia y, seis meses después, fichó por el Atalanta, con el cual se ganó el interés de clubes de mayor renombre en Europa.

Actualmente, se encuentra en negociaciones para un posible traspaso al Manchester United, por lo que todo indica que tras el certamen en verano, el jugador reportará con los Red Devils. El centrocampista ha disputado solo tres partidos con la selección, todos bajo la dirección de Dorival Júnior.

Carlo Ancelotti con la Selección de Brasil | AP

Brasil refuerza su medio campo

Con la llegada de Éderson, se refuerza el mediocampo, que contaba con solo cinco jugadores: Casemiro, Fabinho, Bruno Guimarães, Danilo Santos y Lucas Paquetá. Sin embargo, la selección se queda sin un lateral derecho natural. Se espera que los defensas centrales Ibañez y Danilo compitan por esa posición durante el Mundial.

Aunque en la prelista figuraban los laterales derechos Paulo Henrique (Vasco) y Vitinho (Botafogo), Ancelotti optó por añadir un centrocampista más a la convocatoria. Por otra parte, Wesley se suma a Militão, Estêvão y Rodrygo como bajas de Brasil para el torneo que empieza el próximo jueves 11 de junio.