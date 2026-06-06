¿Cuándo y contra quién debuta Brasil en el Mundial 2026?

Brasil sigue siendo unas de las mayores expectativas para la Copa del Mundo 2026; los dirigidos por Carlo Ancelotti buscan volver a tocar el cielo como lo hicieron en su momento, Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, etc, y su camino iniciará ante un duro rival.

La ‘Canarinha’ debuta el próximo 13 de junio midiéndose a Marruecos, la actual campeona de África, después de toda la polémica que se desató con Senegal en la Final hace algunos meses, desde el MetLife Stadium dentro del Grupo C.

Previo a ese duelo mundialista se medirá a Egipto para cerrar su último partido de preparación; sin embargo, ante Panamá nuevamente dejó una buena imagen después de su buen juego en el Maracaná con 6-2.

Igor Thiago festeja uno de los goles del partido | AP

Brasil llega al Mundial 2026 con la incertidumbre de cómo se encuentra físicamente Neymar, su estrella que se terminó subiendo a la convocatoria final; pero, que recientemente el tema de lesiones vuelven hacer eco en su entorno.

¿Cómo llega Brasil al Mundial 2026?

La Selección de Brasil, número 6 del Raning FIFA, dice una vez más ‘presente’ en una Copa del Mundo, manteniéndose como la única que jamás ha faltado a este torneo, además de reafirmar el deseo de volver a luchar por el trofeo de oro. La canarinha comenzará un nuevo camino rumbo al trofeo más importante del balompié, esta vez marchando desde el Grupo C, acompañado de Marruecos, Haití y Escocia,

Ancelotti logró una imponente victoria con los suyos | AP

De la mano del Italiano, Carlo Ancelotti, 26 guerreros del Amazonas saldrán a México, Estados Unidos y Canadá en busca de su sexta corona con jugadores como; Raphinha, Vinicius Jr., Igor Thiago y Endrick buscan ser un ataque letal ante sus rivales.

Festejo de los pentacampeones del mundo | AP

Luego de una clasificación de CONMEBOL protagonizada por Argentina, Brasil marchó como la quinta mejor nación de la zona sur del continente americano, situación atípica que marcó múltiples críticas, pues el riesgo cortante del repechaje y de una eliminación puso nervioso a más de uno seguir.

¿Volverá el Jogo Bonito?