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Futbol

Romário abre el debate: Se incluye entre los mejores 10 futbolistas de la historia

Romario se pone dentro del top histórico | AP
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 11:13 - 07 junio 2026
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El brasileño

Romário volvió a demostrar que no tiene problema en hablar de su propia grandeza. El histórico exdelantero brasileño aseguró que se considera uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos y se incluyó en una lista de élite junto a Pelé, Diego Armando Maradona, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Ronaldo Nazário.

En entrevista con The Guardian, el campeón del mundo con Brasil en 1994 fue contundente al valorar su carrera y dejó una frase que abrió el debate entre aficionados y especialistas: "Me considero uno de los cinco mejores jugadores de todos los tiempos. Me daría un 11 de 10 como jugador".

Romario, ex jugador brasileño | AP

Entre los mejores futbolistas de todos los tiempos

La declaración de Romário llamó la atención no solo por la seguridad con la que se ubicó entre los grandes nombres de la historia, sino porque al hablar de los "cinco mejores" terminó mencionando a seis figuras: Pelé, Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo y él mismo.

El exgoleador brasileño respaldó su postura con una carrera llena de registros importantes. Romário fue campeón del mundo en Estados Unidos 1994, recibió el Balón de Oro de aquella Copa del Mundo y fue reconocido por la FIFA como el mejor jugador del año en esa misma temporada.

Bebeto y Romario se abrazan durante un partido de Brasil | AP

Además, el brasileño presume una trayectoria goleadora de enorme impacto, con más de 700 goles en competiciones oficiales, etapas destacadas en clubes como PSV Eindhoven y Barcelona, y una reputación como uno de los delanteros más letales dentro del área.

La personalidad de Romário vuelve a abrir el debate

Más allá de sus números, Romário siempre ha sido recordado por su personalidad directa y por una relación particular con los entrenamientos. En la misma entrevista, el exfutbolista admitió que muchas veces fue señalado como perezoso, aunque defendió que su respuesta siempre estuvo en la cancha: marcar goles.

El brasileño también ha comparado su talento con el de otros cracks de distintas generaciones. Tiempo atrás aseguró que, técnicamente, se consideraba por encima de Cristiano Ronaldo, aunque reconoció a Lionel Messi como un futbolista con un don innato.

Romario en partido con el Barcelona | ESPECIAL

Romário también reflexionó sobre el peso que habrían tenido las redes sociales durante su época como futbolista, al considerar que quizá más personas habrían podido ver realmente su nivel, aunque también admitió que muchas de sus polémicas habrían tenido mayor exposición.

Actualmente, a los 60 años, Romário combina su faceta pública con proyectos como Romário TV, canal en el que entrevista a figuras del futbol, y con su actividad política en Brasil. Sin embargo, sus palabras volvieron a colocarlo en el centro de la conversación futbolera: para él, su lugar está entre los dioses del balón.

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