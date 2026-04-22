Casero describe a Julio César Jasso, atacante de Teotihuacán: así era cuando vivió en CDMX

El caso del atacante de las Pirámides de Teotihuacán sigue revelando detalles sobre su pasado. De acuerdo con información dada a conocer por Excélsior, Julio César Jasso Ramírez vivió durante un periodo en la Ciudad de México, específicamente en la alcaldía Gustavo A. Madero, años antes de perpetrar el ataque.

Según el testimonio de su antiguo arrendador, el sujeto habitó un cuarto en un edificio destinado a estudiantes ubicado en la calle Cerrada Plan de San Luis 16, en la colonia La Purísima, entre julio y octubre de 2018.

El agresor de Teotihuacán fue descrito como una persona tranquila y reservada./ X: @c4jimenez

¿Cómo era Julio César Jasso antes del ataque?

El casero, identificado como Ulises, recordó que el joven tenía entonces 19 años y que su comportamiento no levantaba sospechas. En entrevista con Excélsior, relató:

“Estuvo en el 2018, estuvo únicamente tres meses y se fue”.

De acuerdo con su descripción, Jasso Ramírez mantenía un perfil discreto. Incluso, señaló que utilizaba expresiones poco comunes en el contexto local.

“usaba palabras como 'joder' y ‘vos”.

El casero recordó que el joven solo permaneció tres meses en el inmueble./ RS

Este detalle llevó a Ulises a pensar que se trataba de una persona extranjera. Sin embargo, al cuestionarlo directamente, el joven aclaró su origen.

“Pensé que era extranjero. Le pregunté ‘¿de dónde eres?’ y me dijo, ‘de Guerrero’, y sí, su credencial de elector decía que era de Guerrero”.

¿Qué pasó en Teotihuacán y cuántas víctimas dejó?

El Gabinete de Seguridad confirmó que el ataque dejó dos personas muertas, entre ellas el agresor, así como varios lesionados. Entre las víctimas mortales se encuentra una mujer de nacionalidad canadiense.

Según informes 13 personas resultaron heridas, de distintas nacionalidades: tres colombianos, un canadiense, un ruso, dos brasileños y seis estadounidenses. Todos fueron trasladados a hospitales de la región para recibir atención médica.

La Zona Arqueológica de Teotihuacán, que abarca más de 264 hectáreas, es uno de los principales destinos turísticos de México, con sitios emblemáticos como la Pirámide del Sol, la Pirámide de la Luna y la Calzada de los Muertos.