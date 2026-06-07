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Futbol

Jardine destapa el interés del América por Raúl Jiménez: “Siempre estuvo en nuestro radar”

Así ovacionó la afición en el Estadio Banorte a Raúl Jiménez cuando lo anunciaron previo al partido ante Portugal
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 00:46 - 07 junio 2026
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El extécnico azulcrema confirmó que el delantero mexicano era una de las opciones que seguía el club por su calidad y experiencia internacional

La salida de André Jardine del América no ha evitado que sigan surgiendo revelaciones sobre los planes que tenía la directiva azulcrema para reforzar al equipo. En esta ocasión, el entrenador brasileño habló sobre uno de los nombres que más ilusión generan entre la afición: el de Raúl Jiménez.

Durante una entrevista en La Última Palabra, Jardine reconoció que el delantero mexicano fue uno de los futbolistas que constantemente aparecieron en el radar del club debido a su calidad, trayectoria y capacidad para marcar diferencia en los momentos importantes.

Raúl Jiménez fue una opción constante para las Águilas

El estratega no ocultó la admiración que tiene por el atacante de la Selección Mexicana y destacó que se trata de uno de los mejores delanteros que tiene el país en la actualidad.

Raúl es un jugador que está en el radar americanista. Es un gran jugador, jugador de Selección Mexicana, de los delanteros que te pueden marcar la diferencia

Las declaraciones confirman que el posible regreso del canterano azulcrema era un tema que se analizaba dentro de Coapa, especialmente por lo que representa tanto dentro del terreno de juego como para la afición americanista.

Raúl Jiménez en celebración con la Selección Mexicana ante Serbia | IMAGO 7
Raúl Jiménez en celebración con la Selección Mexicana ante Serbia | IMAGO 7

Su fichaje no sería una negociación sencilla

Pese al interés que existía por el atacante, Jardine reconoció que concretar una operación de ese calibre no sería una tarea fácil, principalmente por el valor y el momento que vive el futbolista en el extranjero.

André Jardine como Tricampeón con América | IMAGO7

Imagino que no es una contratación simple, pero tampoco sé si ahora va a ser el objetivo uno. Estaba en nuestro radar siempre

Actualmente, Jiménez continúa preparándose para el Mundial 2026, siendo una pieza importante en la Selección Mexicana, y con mira de seguir en Europa la siguiente campaña, situación que podría complicar cualquier intento por repatriarlo en el corto plazo.

Sin embargo, las palabras de Jardine dejan claro que América nunca perdió de vista a uno de los canteranos más exitosos de su historia. Aunque el brasileño ya no forma parte del club, su revelación alimenta la ilusión de la afición azulcrema de volver a ver algún día a Raúl Jiménez defendiendo los colores de las Águilas.

André Jardine en su despedida del América | IMAGO7
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