¡Ya tiene pretendientes! André Jardine ya escucha ofertas tras salir del América: “El teléfono anda sonando mucho”

Apenas unos días después de poner fin a su exitosa etapa con el América, André Jardine ya comenzó a despertar interés en el mercado internacional, afirmando que ya empezó a tener ofertas de clubes interesados por sus servicios.

"EL TELÉFONO ESTÁ SONANDO MUCHO" 🫣📞



André Jardine habló de la posible llegada de Raúl Jiménez y los proyectos que toma en cuenta para su futuro. 🫣#LUP pic.twitter.com/F9E02qqRj4 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) June 7, 2026

Durante una entrevista en La Última Palabra, el estratega confesó que varios equipos se han acercado para conocer su situación, aunque por ahora se encuentra analizando con calma cuál será el siguiente paso en su carrera.

Jardine reconoce que ya recibe llamadas de posibles interesados

El técnico brasileño admitió que su salida del conjunto azulcrema provocó que distintos proyectos comenzaran a tocar su puerta.

"El teléfono ya anda sonando mucho", reveló Jardine, quien además aseguró que está abierto a escuchar propuestas que representen un reto atractivo para su carrera.

André Jardine en su despedida del América | IMAGO7

Luego de convertirse en uno de los entrenadores más exitosos en la historia reciente del América, el brasileño se ha colocado como una de las opciones más atractivas para varios clubes fuera de México.

El estratega señaló que no tiene prisa por tomar una decisión y que evaluará cuidadosamente cada oportunidad antes de elegir su próximo destino.

André Jardine y América como Tricampeones de Liga MX | IMAGO7

Su futuro apunta lejos de la Liga MX

Aunque evitó profundizar sobre los equipos que lo han contactado, Jardine sí fue contundente respecto a una posibilidad: no dirigirá a otro club del futbol mexicano.

Quiero escuchar proyectos interesantes, pero les aseguro que no va a ser en México

Con estas palabras, el entrenador descartó cualquier escenario que lo colocara en otro banquillo de la Liga MX, donde dejó una huella importante tras sus pasos por Atlético de San Luis y América.

Jardine confirmó lo que ya se esperaba. Le comenzaron a llegar llamadas y ofertas; el brasileño se prepara para definir el siguiente capítulo de una carrera que ha ganado prestigio tanto en México como a nivel internacional.